Das ist die intelligenteste Antwort auf jede Frage

Schlagfertige Antwort gewünscht? Mit diesem einfachen Trick klappt es immer!

Laut Redewendung gibt es keine dummen Fragen und somit eigentlich auch keine dummen Antworten. Dennoch zeugt es von einiger Intelligenz, Schlagfertigkeit zu besitzen: die Fähigkeit, sofort und gekonnt auf jede Frage zu reagieren. In der Praxis ist dies jedoch oft nicht so einfach, wie es sich zunächst anhört. Zum Glück gibt es eine bewährte Strategie, die in jeder Fragesituation einen positiven Eindruck hinterlassen kann.

Intelligent wirken

Die Schlüsselstrategie besteht darin, Zeit zu gewinnen, um auf eine schwierige Frage eine überlegte Antwort zu geben. Möglicherweise ist es Ihnen schon einmal passiert, dass Sie einige Minuten nach einem Gespräch plötzlich die perfekte Antwort parat hatten. Dies verdeutlicht wie wichtig Ruhe und Überlegung sind. Denn, mit etwas mehr Zeit haben wir die Möglichkeit, unsere Antwort zu überdenken. Die sogenannte "Echo-Strategie" (auch reflektierende Frage genannt) wird von Kommunikationsexperten oft empfohlen.

Eine besonders intelligente Antwort zu geben, ist um einiges leichter als Sie vielleicht dachten.

So funktioniert die Echo-Strategie

Die Kommunikationsstrategie funktioniert, indem man das Gesagte einfach nochmal wiederholt. Die Echo-Strategie ist einfach anzuwenden und besonders effektiv.

Ein Beispiel: In einem Vorstellungsgespräch könnte eine Frage lauten: "Wie würden Sie Ihren Arbeitsstil beschreiben?" Wenn Ihnen nicht sofort die perfekte Antwort einfällt, können Sie Zeit gewinnen, indem Sie Ihre Antwort mit etwas wie "Die Frage, wie ich meinen Arbeitsstil beschreiben würde, finde ich äußerst spannend." beginnen.

Gelegentlich können Sie auch einfach nachfragen, indem Sie das Gesagte als Frage wiederholen: "Habe ich das richtig verstanden: Sie möchten also von mir wissen, wie ich...?" Manchmal erhalten Sie dadurch sogar noch hilfreiche Zusatzinformationen oder haben zumindest auf geschickte Weise Zeit gewonnen, um eine angemessene Antwort zu formulieren.