Jeder dritte Österreicher ist Single

Die Liebes-Studie zum neuen Jahr zeigt die Wünsche und Träume der heimischen Singles.

Mehr Frauen (34 %) als Männer (29 %) sind in Österreich Single. Im Schnitt ist jeder Dritte an 18 Jahren ohne Partner – das zeigt der große Single-Atlas 2024 der Dating-App parship (1.510 Interviews mit Österreichern ab 18 Jahren). Besonders die Altersgruppe unter 30 Jahren bindet sich eher seltener – hier ist nur jeder zweite in einer Beziehung.

1,5 Millionen auf Partnersuche

Erforscht wurden in dieser Studie auch die Wünsche der Singles. Überraschend: Gerade die Männer (75%) sehnen sich nach einer „verbindlichen, langfristigen Beziehung“. Bei den Frauen sind es im Vergleich „nur“ 63 %. Insgesamt sind es 1,5 Millionen Österreicher, die sich einen fixen Partner wünschen.