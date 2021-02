Valentinstag: Die besten Geschenke

Tipps, mit denen Sie den Tag der Liebe auch zu Hause zum romantischen Highlight machen.

Am 14. Februar ist es wieder soweit: Valentinstag! Die perfekte Gelegenheit, unsere Liebsten wieder einmal so richtig zu verwöhnen.Seinen Namen verdankt der Valentinstag übrigens dem heiligen Valentin, der einst am 14. Februar viele Paare traute.Und auch heute noch dreht sich an diesem Tag alles um die Liebe. Wir verraten, welche Geschenke die Herzen höher schlagen lassen. Lassen Sie sich inspirieren!