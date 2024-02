Zendaya spaltet mit gewagten Look das Netz

Für die Premiere des Kinofilms "Dune 2" hat sich Hauptdarstellerin Zendaya mit einem passenden Outfit zum Film gekleidet. Doch ihr bodenlanger Zweiteiler mit gewagtem Mega-Beinschlitz spaltet die Geister.

Ganz schön gewagt! Zendaya zieht in ihren Looks regelmäßig alle Blicke auf sich. Ihre Fans begeistert die Schauspielerin Dienstagabend in Mexiko-Stadt in einem bodenlangen Zweiteiler mit XXL-Beinschlitz. Doch während die einen ihren Look unfassbar heiß finden, sind andere weniger davon begeistert.

Zendaya verführt mit XXL-Beinschlitz bei "Dune 2"-Premiere

Für die Premiere ihres neuen Kinofilms hat sich die Hauptdarstellerin Zendaya, die in dem Sci-Fi-Film die Rolle von Chani verkörpert, ganz schön herausgeputzt. Beim Fototermin setzt der US-Star auf einen extravaganten Haute-Couture-Look aus gewickeltem grauem, olivfarbenem und schwarzem Stoff. Zu dem Outfit gehört auch ein tief ausgeschnittener schwarz-roter Rock. Als besonderer Hingucker sorgt der gewagte XXL-Beinschlitz. Dieser reicht fast bis zu Zendayas Hüfte und offenbart fast zu viel ihrer unteren Körperhälfte.

Zendaya bei der "Dunes 2"-Premiere in Mexiko-Stadt © Getty Images ×

Den Look kombiniert Zendaya mit schwarzen High Heels von Louboutin und metallischen Ohrringen von Bulgari. Ihr langes Haar trägt die Schauspielerin in einem lockeren Dutt, wobei ihr ein paar Strähnchen ins Gesicht fallen. Dass Zendaya in ihrem Outfit wie eine Königin der Wüste aussieht, und ihr Outfit damit durchaus Ähnlichkeiten zu ihrer "Dune"-Rolle aufweist, dürfte dabei kein Zufall sein.

Hollywood-Stars auf Promo-Tour

In Mexiko-Stadt wurde "Dune: Part Two" jetzt erstmals vorgestellt. Über zwei Jahre mussten die Fans auf die Fortsetzung des Kinofilms warten. Ursprünglich sollte der Film bereits im November 2023 erscheinen, doch aufgrund des Hollywood-Streiks wurde der Kinostart in den Frühling verschoben. Um den neuen Film zu bewerben, befinden sich die Schauspieler aktuell auf großer Promo-Tour. Neben Zendaya ist auch Hauptdarsteller Timothée Chalamet und Nebendarstellerin Florence Pugh mit dabei.