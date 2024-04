XXL-Dekolleté: Dua Lipa lässt bei der Time 100 Gala tief blicken

Jedes Jahr lädt die amerikanische Times die 100 einflussreichsten Persönlichkeiten nach New York ein. Unter den Gästen: Sängerin Dua Lipa, die in ihrem Abendkleid alle Blicke auf sich zog.

Am Donnerstagabend ging in der Frederick P. Rose Hall in New York City die Times100 Gala über die Bühne. Bei der Veranstaltung werden die größten und einflussreichsten Stars des Jahres aus den Bereichen Sport, Unterhaltung, Politik und vielen mehr geehrt. Neben Michael J. Fox und Kylie Minogue legte auch Dua Lipa einen absoluten Wow-Auftritt hin. Gekonnt posierte die Sängerin im Blitzlichtgewitter und hüllte sich in das wohl heißeste Kleid des Abends.

Dua Lipa lässt tief blicken

Dua Lipa bei der Time 100 Gala 2024. © Getty Images ×

Für die Gala wählte die 28-Jährige ein maßgeschneidertes Chanel-Kleid, das mit Kristallen und Blumenmuster bestickt war. Das Ensemble benötigte für die Herstellung ganze 1.000 Arbeitsstunden und 45.000 einzeln gestickte Elemente! Mit diesem Kleid zog Dua Lipa alle Blicke auf sich, denn der tiefe Ausschnitt der Sängerin ging fast bis zum Bauchnabel. Der Ausschnitt mündete in einer schwarzen Schleife mit einer Brosche in der Mitte. Aber es war das Schlüsseloch-Detail, das ein echtes Style-Statement setzte, denn der kleine Ausschnitt über ihrem Bauchnabel setzte ihr Piercing perfekt in Szene.

Dua Lipa zog bei der Time 100 Gala 2024 alle Blicke auf sich. © Getty Images ×

Die Grammy-Preisträgerin stylte ihre burgunderfarbenen Locken zu einem Blowout mit lockeren Wellen und wählte ein dezentes Makeup, was ihre feurige Haarfarbe betonte. Dazu trug Dua Lipa zierliche Diamantohrringe sowie eine diamantbesetzte Halskette.

Die schönsten Looks vom roten Teppich

Dua Lipa ist eine der 51 Frauen, die in der Times100-Liste 2024 aufgeführt sind. Zu ihr gesellen sich auch Kylie Minogue, Fantasia Barrino, Taraji P. Henson, Kelly Ripa und viele andere. Hier kommen die schönsten Looks vom Red Carpet.

Wow, was für ein Auftritt!