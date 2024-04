Modesünden: Diese Teile sollten Sie 2024 lieber aussortieren

Das Jahr 2024 hat uns schon viele neue Trends gebracht und viele It-Pieces wollen in unseren Kleiderschrank einziehen. Damit dort genug Platz für Neues ist, muss Altes raus. Die folgenden Teile sind dieses Jahr nicht mehr angesagt und können sofort ausgemistet werden.

Manche Pieces aus längst vergangenen Tagen, wie Cargohosen und Mom-Jeans, feiern gerade ihr Comeback. Aber es gibt auch solche, die besser in der Vergangenheit bleiben sollten. Wir verraten, welche Teile total out sind und verabschieden uns von alten Modetrends



Diese Kleidungsstücke können dieses Jahr weg

Jeans mit elastischem Bund

Bequeme Stoffe und weite Schnitte sind zwar angesagter denn je, doch Jeans mit elastischem Bund wirken altmodisch und lassen Sie älter aussehen. Das geraffte Band sorgt eher für einen steifen Look und sollte definitiv ausgemistet werden.

Enge Blazer

Keine Sorge: Blazer werden vermutlich nie aus der Mode kommen. Doch der Schnitt ist entscheidend! Während enge Blazer mittlerweile als Mode-Sünde gelten, kommen Oversized-Modelle viel moderner daher. Diese Blazer wirken super lässig und elegant zugleich. In knalligen Farben, wie gelb, rot, oder grün sind Sie jetzt besonders trendy unterwegs. Auch Stars wie Heidi Klum und Emily Ratajkowski lieben den XXL-Blazer-Trend.

All-Over-Logo-Print

Im Laufe der letzten Jahre ging der Trend immer weiter weg von präsenten Logos und Markennamen, hin zu „Quiet Luxury“ und „Old Money“. Gegen einen dezenten Schriftzug auf dem Pullover oder der Tasche spricht absolut nichts, doch ein komplett zugepflasterter Logo-Look wirkt heute einfach nicht mehr zeitgemäß. Mit dem „Old Money“-Trend wird Luxus nicht offensichtlich zur Schau gestellt, sondern durch betont zurückhaltende, hochwertige Kleidung demonstriert.

Barbie-Pink

Das letzte Jahr wurde vor hauptsächlich einer Farbe dominiert: Pink! Vor allem der Hype um den Barbie-Film ließ den beliebten Ton hochleben. Wir haben Kleider, Hosen und Blazer in der Knallfarbe des Jahres getragen. 2024 verabschieden wir uns allerdings vom knalligen Pink. Mode-Profis setzen jetzt nämlich viel häufiger auf Rot. Egal ob als komplettes Kleidungsstück oder als Accessoire: Mit einem knalligen Rot machen Sie dieses Jahr definitiv nichts falsch.

Rüschen

Auch der feminine Rüschen-Trend kommt immer mehr aus der Mode. Was letztes Jahr noch total in war, wirkt heuer wie eine Modepause. Abgelöst wird dieser Trend 2024 von Schleifen. Diese zieren einzelne Kleidungsstücke und können auch als als Accessoire in den Haaren eingesetzt werden Das verleiht den Looks eine verspielte und feminine Note.

Skinny Jeans

Skinny Jeans haben wir lange Zeit rauf und runter getragen. Die einen lieben sie nach wie vor und halten treu an ihren Lieblingsmodellen von früher fest, die anderen haben den ehemaligen Trend-Teilen längst den Rücken gekehrt. Mittlerweile wurde das hautenge Modell von weiten, lässigen Varianten mit lockerem Schnitt abgelöst. Ein All-time-Favorit: Die Mom-Jeans.