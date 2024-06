× Von Kate bis Victoria Swarovski: Die teuersten Hochzeitskleider aller Zeiten

Royals im Kaufrausch: So viel Geld geben Kate, Charlène & Co. für Mode aus Die internationalen Royals sind für ihr Modebewusstsein bekannt. Doch es ist nicht einfach, und schon gar nicht billig, ein Royal zu sein. Wir verraten die Mode-Budgets von Kate Middleton, Charlène von Monaco & Co - und welche der Royal-Damen mit ihren Fashion-Ausgaben auf Platz 1 landete.