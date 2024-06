× Fünfstellig! SO teuer ist Blake Livelys neue Hose

Es ist kein Geheimnis, dass Blake Lively auf High-Class-Mode steht und sich diesen Spaß auch einiges kosten lässt. Jetzt schießt die Schauspielerin allerdings den Vogel ab, als sie eine blaue Jeans im Wert eines Kleinwagens trug.

Blake Lively ist für ihre extravaganten Red-Carpet-Looks und ihren farbenfrohen Street-Style bekannt. Immer wieder landet die Schauspielerin auf allen möglichen Best-Dressed-Listen und sie gilt als absolute Stilikone. Am Wochenende zeigte sich Blake bei einer Vorführung ihres neuesten Films „It Ends With Us“ in Texas und zog mit ihrem Look erneut alle Blicke auf sich. Grund dafür war vor allem ihre auffällige Jeans, für die sie tief in die Tasche greifen musste.

Diese Riesensumme verprasste Blake Lively für ihre neue Hose

© Getty Images ×

Auf den ersten Blick würde man nicht vermuten, dass Blake Livelys Outfit ein kleines Vermögen kostet. Schließlich posierte die 36-Jährige in einem schlichten Outfit bestehend aus einer blauen Jeans und einem weißen Tanktop vor den Fotografen. Doch um den Look hätte sich Blake auch ein Auto kaufen können. Das auffällige Jeans-Modell mit Cut-outs stammt nämlich von Valentino und kostet satte 16.000 Euro! Abgerundet wurde der Look mit einem Paar marineblauen Stilettos und schimmernden Kreolen.

Doch das Preisschild ist nicht das erste, was einem ins Auge fällt. Vielmehr sind es die ausgefallenen Blumen-Stickereien und Cut-outs der Jeans, an denen man sich kaum sattsehen kann. Ihre Outfitwahl war natürlich genauestens durchdacht, denn im Film spielt Lively eine Floristin namens Lily Bloom.

Liegen Cut-Out Jeans jetzt wieder im Trend?

Eigentlich gehören Risse und Schlitze in den Jeans doch längst der Vergangenheit an. Mit ihrem Cut-out-Modell setzte Blake Lively jedoch ein Fashion-Statement. Doch die Cut-Outs scheinen jetzt deutlich durchdachter zu sein als ihre zerrissenen Vorgänger. Die klaren Linien der Ausschnitte verleihen der Jeans eine elegante Note, statt durch Risse und Fransen abgenutzt auszusehen. Ein weiterer Pluspunkt: Dank der luftigen Ausschnitte ist der Jeans-Trend perfekt für die heißen Sommertage.