× Von diesen Stars fehlte bei der Met Gala 2024 jede Spur

Die Met Gala gehört zu den größten Mode-Events des Jahres. Eine Einladung ist äußerst begehrt. Doch nicht alle Stars wollen auf die Gästeliste. Einige Celebrities ließen die exklusive Gala sausen.

Der Höhepunkt aller Modeveranstaltungen – die Met Gala - fand gestern Abend in New York City statt. Organisiert wird das Event von Vogue-Chefredakteurin Anna Wintour. Wer zur Met Gala kommen darf, entscheidet die Organisatorin selbst. Doch in diesem Jahr pfiffen einige A-Promis auf die Einladung und ließen das große Event aus.

Diese Stars erschienen nicht zu Met-Gala

Von Konzertterminen und Produktionsplänen bis hin zur Grippewelle. Wir verraten, warum einige A-Promis nicht an der größten Nacht der Mode teilnehmen konnten.

Blake Lively

© Getty Images ×

Blake Lively ist ein gern gesehener Gast auf der Met Gala. 2022 war sie noch Co-Vorsitzende bei der Veranstaltung, letzte Nacht fehlte jedoch jede Spur von der Schauspielerin. Leider ist nicht bekannt, welcher Grund sie davon abhielt, auf dem Event zu erscheinen. Auch ihr Ehemann Ryan Reynolds blieb dieses Jahr zuhause.

Hailey Bieber

© Getty Images ×

Wie Lively war auch Hailey Bieber weder bei der letztjährigen noch bei der diesjährigen Met Gala anwesend. Ebenso wenig wie ihr Ehemann Justin Bieber, der seit 2021 nicht mehr an ihrer Seite bei der Met Gala aufgetaucht ist. Aus welchen Gründen auch immer sie fernblieben, die Fans waren enttäuscht, dass das Paar nicht auf der Gala erschien.

Taylor Swift

© Getty Images ×

Auch Taylor Swift ließ die glamouröse Gala dieses Jahr sausen. Grund dafür ist ihre bevorstehende Europa-Tour mit Auftakt am 9. Mai. Laut US-Magazin „People“ wolle der Popstar deshalb lieber proben und den Fokus auf die Eras-Tour legen.

Rihanna

© Getty Images ×

RiRi ist jedes Jahr einer der, wenn nicht sogar DER am meisten erwartete Gast bei der Met Gala. Obwohl viele erwartet hatten, dass der Popstar dieses Jahr dabei sein würde, hat „The Hollywood Reporter“ bestätigt, dass sie wegen einer unerwarteten Grippe nach einem Auftritt in Miami am Wochenende beim Formel-1-Rennen zu Hause blieb. Für viele Fans war diese Nachricht ein Schock, denn Rihanna hat noch vor kurzem angedeutet, dass ihr diesjähriges Outfit „sehr schlicht“ gehalten ist.

Jared Leto

© Getty Images ×

Der Oscar-Preisträger hat bei früheren Met Galas schon einige aufsehenerregende Auftritte hingelegt. Von seinem Auftritt in einem Katzenkostüm zu Ehren von Karl Lagerfeld im letzten Jahr bis hin zum Posieren mit seinem eigenen Kopf im Jahr 2019. Der Schauspieler enttäuscht nie! Doch in diesem Jahr könnte Leto mehr als nur ein paar Leute enttäuscht haben, indem er die Met Gala 2024 ausließ. In einem Interview mit „E! News“ verriet Leto den Grund dafür. „Zurück auf der Straße“, sagte Leto und bezog sich dabei auf seine aktuelle Tour mit seiner langjährigen Band 30 Seconds to Mars. Die Band beginnt ihre Welttournee am Donnerstag, den 9. Mai, mit einem Auftritt in Krakau, Polen. „Ich werde im Geiste mit meinem Kopf und meiner Katze dort sein“, fügte er hinzu, „und wünscht allen eine schöne Nacht.“