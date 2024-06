× Vogue World 2024: Die gewagtesten Looks vom Mode-Event des Jahres

Gestern Abend kam die dritte Ausgabe der Vogue World nach Paris und lud zur größten Modeparty des Jahres. Die Megaveranstaltung lockte auch zahlreiche Stars, die mit ihren Wow-Looks für Aufsehen sorgten.

Nach London und New York kam die Vogue World dieses Jahr für eine epische Ausgabe nach Paris und stürmte den legendären Place Vendôme. Hier traf die französische Mode auf die Olympischen Spiele und stellt dabei die symbolträchtigen Modehäuser und Designer:innen in den Mittelpunkt. Mit von der Partie waren auch etliche US-Stars wie Kendall Jenner, Gigi Hadid und Co., die sowohl auf dem Laufsteg als auch in der Front Row alle Blicke auf sich zogen.

Ein Hauch von Nichts: So heiß zeigen sich die Stars am roten Teppich

Für die besondere Show putzten sich die Stars ganz schön heraus. Allen voran Emma Chamberlain, die in einem knappen Zweiteiler den wohl gewagtesten Look des Abends trug. Das XXS-Oberteil bedeckte nur das Nötigste und der bodenlange, körperbetonte Lederrock von Rick Owens zauberte eine verführerische Silhouette.

Aber auch Katy Perry schlüpfte in ein freizügiges Outfit. Doch sie nahm nicht einfach in der ersten Reihe Platz, sondern schritt selbst über den Laufsteg. Das Noir Kei Ninomiya-Kleid mit geometrischen Formen und floralen Tüll-Verzierungen am Rock überließ dabei nicht mehr viel der Fantasie.

Kendall Jenner und Gigi Hadid machen auf Pferden Paris unsicher

Für einen Wow-Moment sorgten auch Kendall Jenner und Gigi Hadid, die auf Pferden durch die Pariser Straßen ritten. Bei der Veranstaltung feierte die Vogue World die Überschneidung von Mode und Sport, indem sie in jedem Jahrzehnt eine andere Sportart ehrte. In den 1950er Jahren wurden die Reiter gefeiert, und so ritten Jenner und Hadid natürlich auf ihren Pferden über den Platz. Von Kopf bis Fuß in Hermès gekleidet galoppierten die Supermodels Seite an Seite auf ihren Pferden, die ebenfalls in Hermès gehüllt waren.

Überraschungsauftritt von Sabrina Carpenter

Um den Wassersport der 1040er Jahre zu feiern, hatte keine Geringere als Sabrina Carpenter ihren großen Auftritt. Die „Espresso“-Interpretin schritt mit einem rot-weiß gestreiften Strandlook von Jacquemus über den Laufsteg. Das Ensemble soll an den nostalgischen Strandstil der damaligen Zeit erinnern und ist auch eine Anspielung auf die Retro-Bademode, die sie kürzlich in ihrem Musikvideo getragen hat.

Vogue World 2024: Großes Schaulaufen am roten Teppich

Das Mega-Event lockte noch weitere hochkarätige Gäste, die mit ihren Looks für Aufsehen sorgten. Unter ihnen auch Cara Delevingne, die als Moderatorin durch den Abend führte und mit ihrem Outfit das Revival des Spitzen-BHs feierte.

Diese ikonischen Looks werden uns garantiert noch lange in Erinnerung bleiben!