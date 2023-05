× Victoria Swarovski: So elegant war ihr Auftritt in Cannes

Dass Victoria Swarovski ihren Sommer gerne an der Côte d'Azur verbringt ist bekannt. Kein Wunder also, dass die „Lets Dance“-Moderatorin auch zu den Filmfestspielen in gleich zwei bezaubernden Outfits erschien.

Auch abseits des roten Teppichs geht es in Cannes diese Woche rund. So feiern die Stars und Sternchen nicht nur die neuesten Filmprämieren, sondern auch die neuesten Kampagnen der Kult-Brands. Auch die Premiumeismarke Magnum feierte mit einer Reihe an Star-Gästen den Auftakt der „Genuss in jedem Moment“-Kampagne. Mittendrin unter den heißesten Topmodels und Schauspielern, Victoria Swarovski - als neues Testimonial der Kampagne.

Vici bezaubert mit zwei eleganten Looks

Untertags warf sich Swarovski in ein bezauberndes blaues Minikleid der Marke Zimmermann. Für die Party wählte sie ein auffälligeres Ensemble: ein schimmerndes „Naked-Dress“ der Brand self-portrait. Als Kristall-Erbin war dieses natürlich mit Glitzersteinen besetzt. Die durchsichtige Robe kombiniert sie elegant mit einem engen, hautfarbenen Slip-Kleid. Wohl keine andere könnte dieses „Naked Dress" mit so viel Eleganz tragen wie sie.

© Getty Images ×

Magnum Party: Die Best-Dressed Star-Gäste

Seit zehn Jahren feiert Magnum in der Stadt, die wie keine andere für Genuss steht, einmal im Jahr mit seinen internationalen Gästen. Auch Eva Longoria, Irina Shayk und Matthias Schweighöfer feierten in Cannes den Auftakt der "Genuss in jedem Moment"-Kampagne von Magnum und lieferten sich bei dem Event mit ihren glamourösen Looks einen wahren Schlagabtausch.