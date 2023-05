× Filmfestspiele: Die besten und nacktesten Looks aus Cannes

Jedes Jahr stellen die Internationalen Filmfestspiele in Cannes eine der glamourösesten Veranstaltungen der Saison dar. Und auch dieses Jahr verwandeln die begehrtesten Stars, Topmodels und Persönlichkeiten den Red Carpet in eine Fashion Show der Superlative.

Vom 16. bis 27. Mai finden die Filmfestspiele an der Côte d'Azur statt. Schon bei der Eröffnungsnacht war der Promiauflauf immens - von Johnny Depp bis Naomi Campbell waren viele gleich von Anfang an mit dabei. Und auch im Laufe der Woche verwandelte sich die Croisette in eine Modenschau der Extraklasse. Wir zeigen Ihnen die schönsten, und freizügigsten Star-Looks der vergangen Tage.

Viel Glamour, noch mehr Haut

Der Naked-Trend macht auch vor den Filmfestspielen keinen Halt. Und so zeigten Stars wie Irina Shayk, Julia Fox und Dua Lipa ganz viel Glamour - und noch mehr Haut. Mit freizügigen Looks oder Naked-Dresses fiel es vielen Gästen sicher schwer, sich an statt auf die Outfits, auf die vorgestellten Filme an der Leinwand zu konzentrieren.

Die nacktesten Looks aus Cannes 1/6

2/6

3/6

4/6

5/6

6/6 © Getty In einem Hauch von Nichts - der Star sorgt in ihrem nacktesten Look bis jetzt für Aufregung bei einer Afterparty der Filmfestspiele. © Getty Das Leder-Ensemble zeigt nicht nur die Kurven des Supermodels, sondern setzt auch ihren durchtrainierten Waschbrettbauch perfekt in Szene. © Getty Das Topmodel im Naked-Dress von Giorgio Armani mit Schmuck von Pomellato. © Getty Federspiel in Couture-Robe von La Metamorphose. © Getty In Kleid mit Cut-Outs von Celine. © Getty In durchsichtiger Chiffon-Robe von Valentino.

Hingucker-Roben

Für etwas elegantere Roben entschieden sich Stars wie Schauspielerin Natalie Portmann oder Topmodel Gigi Hadid. In Tüll-Kleidern, Bodycon-Dresses und besetzt mit Diamanten zogen auch diese Celebrities alle Blicke auf sich.

Die schönsten Roben aus Cannes 1/6

2/6

3/6

4/6

5/6

6/6 © Getty Die Schauspielerin in Couture-Robe von Dior. © Getty Traumrobe in Beige mit Schmuck von Messika. © Getty In Bodycon Robe mit tiefen Ausschnitt von Alexander McQueen. © Getty In weißem Abendkleid mit Feder Umhang. © Getty Das Topmodel präsentierte ihren süßen Babybauch in einer eleganten schwarzen Robe. © Getty In Abendkleid von Louis Vuitton.

Jennifer Lawrence: Lady in Red - nur die Schuhe irritieren

Für besondere Aufregung am roten Teppich sorgte Schauspielerin Jennifer Lawrence. In einer roten Traumrobe von Dior zählte sie zu den Best-Dressed Stars des Events. Wäre es nicht für ihre etwas schräge Schuhwahl. Zu ihrer Couture-Robe wählte sie nämlich keine eleganten High-Heels, sondern Flip Flops (ja, das haben Sie richtig gelesen). Die Fußbekleidung der Oscarpreisträgerin sorgte für große Verwirrung und lies ihren schönen Look etwas seltsam wirken.

© Getty Flip Flops am Red Carpet? Was für die meisten als No-Go gilt, ist für Jennifer Lawrence anscheinend eine adäquate Alternative zu High Heels. ×