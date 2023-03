Versace: Fashion Show der Superlative

Zum Ende der Modewochen legte Versace noch eine Nummer drauf und zeigte die Herbst/Winter Kollektion nicht wie üblich in Mailand, sondern in West Hollywood. Und es gab so gut wie keinen Star, der nicht über den Laufsteg lief oder in der Front Row saß.

"Ich mache keine halben Dinge. Wenn ich etwas mache, dann mache ich es richtig", sagte Star-Designerin Donatella Versace in einem Interview zu ihrer Fashion Show in Los Angeles Donnerstagabend. Und zu recht, denn diese Modeschau geht in die Geschichte ein. Um ihre Herbst/Winter Kollektion zu präsentieren, lud Donatella die "Who is Who" aus Hollywood ein. Mit einem phänomenalen Blick über die Hollywood Hills, lies sie die angesagtesten Supermodels Glamour-Roben präsentieren, und die begehrtesten Stars dabei zusehen.

Laufsteg der Ikonen

Versace ist dafür bekannt, die begehrtesten Supermodels und Stars auf den Laufsteg zu holen. Nach J.Lo 2019, lief beispielweise auch Paris Hilton letzten Herbst über den Versace-Catwalk. Zu den Models der Show in Los Angeles zählten unter anderem Naomi Campbell, Kendall Jenner, Gigi Hadid, Irina Shayk und Emily Ratajkowski. Währenddem die Topmodels ganz in schwarz über den Laufweg gingen, präsentierten die Newcomer-Models Outfits in knalligen Metallic-Farben mit Blumenmuster.

Hollywood Star-Gäste

© Getty Elton John, Lil Nas X, and Miley Cyrus ×

Auch die Gästeliste der Show war legendär. Neben Pamela Anderson, Anne Hathaway, Dua Lipa und Elton John saß sogar Amazon-Gründer Jeff Bezos in der ersten Reihe. Und ganz im Stil der neuen Kollektion, war auch der Trend unter den Star-Outfits Men (und Women) in Black!

Krönender Abschluss

Star-Designerin Donatella Versace machte den krönenden Abschluss. Als Modeikone stattet sie auch kommenden Montag zu den Oscars Hollywood Stars und Sternchen mit Traumroben aus. Wir sind schon gespannt, auf das nächste Highlight!