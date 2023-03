Fulminantes Finale der Fashion Week

Eine Woche lang war Paris das Zentrum der Modewelt. Den krönenden Abschluss machte wie üblich Chanel.

Die Pariser Fashion Week ist zu Ende. Die weltweit größten Modehäuser, wie Dior, Vivienne Westwood, Balenciaga, Givenchy und viele mehr präsentierten ihre neuen Kollektionen und setzten neue Trends. Neben den Big Brands stellten auch viele Jungdesigner ihre Kreationen vor, unter anderem Weisanto oder Vaquera. Den Abschluss machte diese Woche wie immer Chanel.

Dabei setzte das Luxus-Label in gewohntem Stil auf großteils schlichte Eleganz und edlen Transparent-Look. Farblich bleibt Chanel bei dünkleren Tönen mit einigen pinken „Ausreißern“.

Louis Vuitton setzt auf sanfte Erdtöne, Schwarz, Braun, Beige und Grau dominieren die Kollektion. Der Designer Nicolas Ghesquière setzte dabei auf weite Kleidung, breite Schultern, viel Wolle, Leder und Pailletten.

Stella McCartneys Show war tierisch. Die Show fand in einer Reithalle statt. Die Models teilten sich den "Laufsteg" mit Pferden. Die Designerin ist begeisterte Reiterin. Die Liebe zu den Pferden macht sich auch in der Kollektion bemerkbar, auf vielen Teilen sind Pferdemuster. Auch sie setzt auf breite Schultern und weite Kleidung. Die Kollektion ist sehr vielseitig, von Kunstpelzmäntel im Animalprint, zur Hüfthose, bis hin zu engen Abendkleidern ist in der Kollektion jeglicher Stil enthalten. Busenblitzer inklusive.

Die besten Looks der Stars

Wie bei jeder Fashion Week tummeln sich zahlreiche Promis auf den begehrten Plätzen der Front Row. Zendaya, Florence Pugh, Emaa Roberts, Dua Lipa, Eva Langoria, Olivia Wilde, Julia Fox und etliche mehr ließen sich die Shows nicht entgehen. Wer einen Platz in der ersten Reihe ergattert, wirft sich natürlich ordentlich in Schale und glänzt mindestens genauso wie die Models am Catwalk. Das Motto gilt: „Sehen und gesehen werden!“