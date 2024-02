Umstrittener Trend: Mini-Hunde sind jetzt Mode-Accessoires

Fashion-Statement oder Tier-Quälerei? Der Handtaschen-Hund feiert ein modisches Comeback.

Wenn es darum geht, einen Hund überall mitzunehmen, gilt Paris Hilton als Vorreiterin. In den 2000ern war das It-Girl nur selten ohne ihr Lieblings-Accessoire anzutreffen. Doch dabei handelte es sich nicht um eine Tasche oder ein Armband, sondern um ihren Chihuahua Tinkerbell. Dieser wurde selbst zum Star und prägte den Begriff des Handtaschenhundes. Denn dank Tinkerbell wurden Mini-Hunde, die in Handtaschen passten, zum absoluten Fashion-Statement am Red Carpet. Auch Lady Gaga, Blake Lively und Lindsay Lohan eiferten Paris Hilton schnell nach und nahmen ihre flauschigen Vierbeiner mit auf zahlreiche Events.

2005: Paris Hilton nahm ihren Hund Tinkerbell zu allen Events mit. © Getty Images ×

Der "Modetrend" feiert nun ein Comeback, doch Tierschutz-Expert:innen schlagen Alarm.

Demi Moore nimmt ihren Handtaschen-Hund überall mit

Demi Moore sorgt aktuell für ein Comeback des umstrittenen Trends. Ihren Hund Pilaf trägt die Schauspielerin mittlerweile beinahe so oft mit sich herum, wie Paris Hilton in den 2000ern: Bei Modeschauen sitzt er in der ersten Reihe, bei Talk Shows platziert sie ihn auf ihrem Schoß, in Restaurants isst er fleißig mit.

Demi Moore ist immer in Begleitung von ihrem Hund Pilaf. © Getty Images ×

Auch Topmodel Irina Shayk kann nicht ohne ihren tierischen Begleiter und zeigt sich gerne mit ihrem Hund, den sie stylisch in ihrer Hermès-Tasche verstaut.

#IrinaShayk #streetstyle ♬ we are the people - sped up songs @whoopsee.it Protagonista del gossip e delle sfilate, tra triangoli amorosi e passerelle prestigiose, Irina Shayk continua a far parlare di sé anche al termine del fashion month. Stavolta la top model russa, dopo aver calcato le catwalk di Dolce&Gabbana, Vivienne Westwood e Yohji Yamamoto, ha trasformato anche New York nella sua passerella personale, sfoggiando tutti i must have della stagione autunno-inverno. Salta subito all’occhio però anche la sua messy bag, una Birkin di Hermès in coccodrillo da cui spunta il suo tenero cagnolino. E poi, le Adidas Samba, le sneaker vintage che negli ultimi tempi fanno girare la testa a tutti gli appassionati di moda e che confermano la sua passione per le calzature all’avanguardia. Irina ha optato per una mise total black semplicissima, indossando un paio di pantaloni loose fit e un pullover morbido per esaltare ancora di più i suoi accessori catchy. ————————— The star of gossip and fashion shows, amidst love triangles and acclaimed catwalks, Irina Shayk continues to be the talk of the fashion month. This time, after walking the catwalks of Dolce & Gabbana, Vivienne Westwood and Yohji Yamamoto, the Russian supermodel turned New York into her very own catwalk, showing off all the must-haves of the fall-winter season. Her messy bag, an Hermès Birkin bag in crocodile skin, with her cuddly little dog peeking out of it, immediately catches the eye. And then, the Adidas Samba, the vintage trainers that have been turning the heads of all fashionistas in recent times, confirming her passion for avant-garde footwear. Irina opted for a very simple total black outfit, wearing a pair of loose-fitting trousers and a soft pullover, to further enhance her catchy accessories. #whoopsee

Luxushandtaschen sind nichts für Hunde

In den sozialen Medien sorgt das Trend-Comeback für Aufsehen. Tierschutz-Expert:innen schlagen auf TikTok und Instagram Alarm. Tiere sollten als Familienmitglieder geschätzt werden und sind schlicht keine Mode-Accessoires. Vor allem Hunde sind empfindungsfähige Lebewesen. Öffentliche Veranstaltungen können für sie überwältigend sein, da laute Geräusche, Menschenmassen und eine ungewohnte Umgebung Ängste auslösen können. Auf dem roten Teppich haben sie also nichts verloren.

Handtaschen-Hunde sind Sicherheitsrisiko

Zudem kann das Verstauen des Hundes in einer Handtasche oder das Tragen auf dem Arm dem Hund, sowie den Menschen drumherum, schaden. Eine vollgefüllte Handtasche ist ein ungeeignetes und potenziell gefährliches Transportmittel für kleine Hunde, da es zu Verletzungen führen kann. Tierschutz-Expert:innen raten daher, kleine Hunde nicht als Modestatement oder "Accessoire" zu benutzen. Hunde sind schließlich kein Statussymbol - auch nicht in Hollywood.