"Skinny Brows": Das Augenbrauen-Styling der 90er feiert ein Revival

Die einen hassen sie, die anderen lieben sie: Die Rede ist von dünnen Augenbrauen. 2024 feiern "Skinny Brows" wieder ein Comeback.

In den Neunzigern haben wir alle an unseren Augenbrauen herumgezupft, was das Zeug hält. Hätte uns damals jemand gewarnt, dass die Härchen irgendwann nicht mehr richtig nachwachsen, hätte uns das kaum gestört. Die perfekte Braue war schließlich bleistiftdünn, ohne ein einziges störendes Härchen. Der Trend hielt genau so lange an, bis Topmodel Cara Delevingne auf den Laufsteg trat und sich ein neues Kapitel der Beauty-Geschichte öffnete. Cara machte es vor: Augenbrauen sollten buschig sein - desto mehr, desto besser. Doch damit ist jetzt Schluss.

Skinny Brows feiern ein Revival

TikTok zufolge dürfen unsere Brauen jetzt wieder eine Nummer dünner ausfallen. Besonders die Gen Z feiert das Beauty-Comeback aus den Neunzigern. Vorreiterin des Trends ist Bella Hadid. Das Topmodel zeigte sich auf dem Laufsteg immer wieder mit "Skinny Brows", und entschied sich jetzt dazu den Look auch abseits des Catwalks zu rocken.

© Getty Images ×

So gelingt der Beauty-Trend

Doch bevor Sie jetzt direkt zur Pinzette greifen, sollten Sie sich Ihrer Sache sehr sicher sein. Dabei sollte nur vorsichtig gezupft werden, damit die Braue wirklich nicht zu dünn wird. Zudem sollten Sie sich beim Trimmen an der natürlichen Brauenform orientieren. Am einfachsten geht das, wenn Sie vorher mit einem Stift ihre ideale Brauenform abmessen: Einmal am Nasenflügel anlegen und den Endpunkt der Augenbraue markieren, dann entlang der Pupille und der Nase, um den Bogenpunkt festzulegen und dann entlang des äußeren Augenwinkels für den äußeren Endpunkt der Braue.

Keine Lust auf Zupfen? Mit ein wenig Concealer können Sie auch eine optische Illusion der dünnen Braue kreieren. Auch It-Girl Nicola Anne Peltz Beckham trägt ihre Brauen aktuell im "Fake"-Skinny-Look. Ihre Härchen sind gar nicht weggezupft, sondern quasi transparent blondiert und anschließend dünn aufgemalt. So lassen sie sich jederzeit zurückfärben (oder abschminken) und wieder fluffig stylen.