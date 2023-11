So stylen die Promi-Ladys die Trendfarbe Braun

Braun gehört zu den absoluten Trendfarben im Herbst und Winter. Hailey Bieber, Emily Ratajkowski und Reese Witherspoon zeigen, wie Sie die Farbe gleich doppelt cool stylen können.

Während wir im Sommer eher auf Knallfarben oder helle Töne setzen, bekommt Braun im Herbst endlich wieder Aufmerksamkeit. Die Farbe eignet sich nicht nur perfekt für malerische Herbst Kulissen, sondern liegt in diesem Jahr auch in unserer Garderobe hoch im Kurs.

Von Kopf bis Fuß: So tragen wir Braun jetzt

Stars wie Hailey Bieber, Emily Ratajkowski und Reese Witherspoon haben uns gezeigt, wie man Braun in diesem Jahr trägt, und dabei belassen sie es nicht nur bei ihrer Kleidung. Denn die Stil-Ikonen haben es sich einfach gemacht und setzen von Kopf bis Fuß auf die Herbst-Farbe – sowohl in Sachen Mode als auch Beauty. Zu ihrem Outfit stimmen sie nämlich auch ihren Make-Up Look in Braun ab.

© Getty Images Hailey Bieber ×

Während wir in den Nuancen und der Helligkeit bei unserem Augen-Make-up variieren können, ist es wichtig, dass der Unterton der Farbe gleich bleibt, wie das Outfit. Wer bei seinem Look also auf einen kühlen Braunton setzt, sollte dies unbedingt beim Make-up beibehalten. Eine Regel, die Hailey Bieber streng befolgt: Sie erschien in einem warmen Braunton zu einem Event. Ihr Make-Up hielt sie goldig-braun.

© Getty Images Emily Ratajkowski ×

Emily Ratajkowski geht noch einen Schritt weiter. Die Glitzerpartikel ihres transparenten Mini-Kleids spiegeln sich bei ihrem Lidschatten wider. Der Bronze-Braune Ton lässt das Topmodel strahlen.

© Getty Images Reese Witherspoon ×

Auch Reese Witherspoon kreiert einen extra edlen Ton-in-Ton-Look. Die Schauspielerin entschied sich für einen warmen Lidschatten, der ideal zu ihrem Kleid passt.

PS: Ob Sie matten oder schimmernden Lidschatten verwenden, ist Ihnen überlassen. Wer in Sachen Make-up einen Schritt weitergehen möchte, betont auch seine Lippen mit einem bräunlichen Gloss.