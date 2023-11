Kate Middleton setzt mit dieser Farbe einen neuen Modetrend

Prinzessin Kate setzt einen außergewöhnlichen Herbsttrend. Und zeigt, wie leicht man Outfits recyceln kann.

Am 15. November präsentiert sich Prinzessin Kate auf dem "Shaping Us National Symposium" in London. Bei ihrem Auftritt hält die Prinzessin eine bahnbrechende Rede. Helfer beschreiben diese laut des britischen "Express" sogar als "die größte Rede ihres Lebens". In ihrer Rede stellt Kate ein Manifest für den globalen Wandel vor, um Kinder bestmöglich auf das Erwachsenenalter vorzubereiten.

Prinzessin Kate strahlt in violett

Doch wie üblich zieht die Prinzessin von Wales am Mittwoch auch wegen ihrem Outfit alle Blicke auf sich. Bei ihrem Auftritt im Design Museum London strahlt Kate in einem violetten Hosenanzug von Emilia Wickstead. Dabei auffällig: Ihren Look trägt sie nicht zum ersten Mal.

© Getty Images 2023 ×

Recycling-Queen

Bereits im September 2021 zeigt sich die Prinzessin in demselben Hosenanzug, als sie gemeinsam mit Prinz William den "Ulster University Magee Campus" in Nordirland besuchte. Dort kombiniert sie ihn jedoch mit einem schwarzen Rollkragenpullover unter dem Blazer. Somit zeigt Kate perfekt, wie einfach es ist, ein Outfit zu recyceln.

© Getty Images 2021 ×

Neue Herbstfarbe

Sie dachten bisher, der Herbst würde nur aus gedeckten Farben bestehen? Falsch gedacht! Denn in dem fröhlichen Farbton beweist Middleton, dass eine sommerliche Farbe auch im Herbst saisonal gut aussehen kann. Und zudem perfekt gegen die Herbstblues ist.