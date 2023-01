So nackt wird der kommende Mode-Winter

Fashion Week Berlin: Rebekka Ruetz als erstes Highlight

Endlich ist es wieder so weit: Die modischen Trends für die kommende Herbst-/Wintersaison werden auf den internationalen Modewochen präsentiert. Den Auftakt macht die Berliner Fashion Week. Bis zum 21. Jänner wird die deutsche Hauptstadt zum Mekka der Modebranche. Zum Start brachte Designerin Rebekka Ruetz Austro-Power in die Bolle-Festsäle. Sie steht für einzigartige Kreationen mit geschliffenen Strukturen, für feminine Schnitte mit starker Silhouette. Ihre neue Kollektion ließ viel Haut durchblicken. Manche Models liefen gar nur in Dessous über den Laufsteg.

Ein weiteres Highlight war die VORN Fashion Show, bei der das Styling-Team rund um Julius Forgo neue Looks aus Kollektionsteilen erstellte. Vor allem aber wird die kalte Jahreszeit eines: nackt!