Tiffany & Co: Zahlreiche Stars feierten Wiedereröffnung von "The Landmark"

Nach drei Jahren Renovierung öffnete am 27. April "The Landmark" in New York wieder seine Pforten. Zahlreiche Stars ließen sich das Event nicht entgehen.

Am 27. April veranstaltete Tiffany & Co. anlässlich der Wiedereröffnung seines neu gestalteten Flagship Stores "The Landmark" an der 57th Street und Fifth Avenue ein großes Event mit internationalen Stars und Friends of the house. Das Eröffnungsset spielte DJ Mia Moretti, gefolgt von einer Showeinlage der Radio City Rockettes und dem Hauptact Katy Perry. DJ Mark Ronson legte zum Abschluss auf.

Katy Perry, Florence Pugh, Zoe Kravits und Hailey Bieber, Gal Gadot und Blake Lively, Anya Taylor-Joy, Martha Stewart, Sabrina Sato, Adinia Wirasti

Zu den namhaften Gästen zählten Hailey Bieber, Blake Lively, Jimin, Pharrell, Anya Taylor-Joy, Florence Pugh, Zoë Kravitz, Michael B. Jordan, Marc Jacobs, Martha Stewart und zahlreiche mehr, sie alle trugen Schmuck von Tiffany & Co.

Nach der Ankunft im The Landmark wechselten die Gäste in den "Tiffany Flagship Next Door", dem früheren temporären Flagship Store des Hauses.

Der Flagship-Store

Dies ist das erste Mal, dass "The Landmark" seit seiner Eröffnung im Jahre 1940 renoviert wurde, die Neugestaltung dauerte ca. 3 Jahre. „The Landmark“ setzt neue Maßstäbe für Tiffany & Co. mit speziell angefertigten Kunstwerken, nie zuvor gesehenen Schmuckstücken und imposanten Displays. Zudem zählt "The Landmark" zu den größten Geschäften in Manhattan und ist ab nun für jeden zugänglich.

© BFA/David Benthal

Auf den insgesamt 10 Etagen finden sich fast 40 Kunstwerke, darunter noch nie zuvor gezeigte Auftragsarbeiten von Tiffany und Werke von renommierten Künstlern wie Damien Hirst, Julian Schnabel, Rashid Johnson, Anna Weyant und Daniel Arsham.