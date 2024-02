Opernball-Roben im Check: Voten Sie für den schönsten und schrillsten Look des Abends

Für den 66. Wiener Opernball warfen sich die Stargäste wieder so richtig in Schale - manchen von ihnen geling dies besser, als anderen. Machen Sie beim großen Roben-Voting mit und stimmen Sie für den schönsten und schrillsten Look des Abends!

Auf der Feststiege der Wiener Staatsoper standen Donnerstagabend die großen Roben im Mittelpunkt. Unter den 5.150 Gästen aus Politik, Society und Wirtschaft funkelte eine Frau mehr als die andere. Vor allem Roben mit Strass und Glitzer hatten dieses Jahr am Ball der Bälle die Nase vorne, die Farbe Gold stellte sich als Trendfarbe des Abends heraus. Denn das Motto lautete auch heuer wieder: desto auffälliger, desto besser. Während viele Damen mit ihren eleganten Outfits mode-technisch überzeugen konnten, sorgten manch andere Stars für absolute Mode-Fiaskos.

Opernball 2024: Die schrillsten Looks des Abends Die Wahl des richtigen Opernball-Looks dürfte nicht jedem gelingen. Beim Ball der Bälle sorgte so manches Outfit für viel Gesprächsstoff. Wir nehmen die schrillsten Opernball-Looks unter die Lupe.

Pink, Rot & Gold: In diesen Farben funkelten die Promi-Damen am Opernball Der 66. Wiener Opernball ging gestern Abend über die Bühne und es gab Glamour, wohin das Auge reicht. Die zahlreichen Promi-Damen zeigten sich in den schönsten Roben. Viel Glitzer, Rot und Pink stechen dabei besonders hervor. Die Top 10 Best-Dressed Opernball-Stars Maria Santner: Die Dancing Star-Jurorin beeindruckte in ihrer roten Chiffon Robe mit Rüschen-Details und hat im Ranking aktuell die Nase vorne. Nadine Friedrich: Die TV-Moderatorin überzeugte in einer silbernen Robe mit Pailletten und Federn und ist aktuell auf dem zweiten Platz des Rankings. Mirjam Weichselbraun: Die ORF-Beauty setzte auf eine Jenny-Packham-Robe, die sie schon bei "Dancing Stars" trug. Ekaterina Mucha: Die Society-Lady strahlte in einer lilafarbenen Traumrobe von Erika Suess und zog alle Blicke auf sich. Gaby Dohm: Die Schauspielerin setzte auf schlichte Eleganz und strahlte in einer Black & White Tweed-Robe. Lilly Paul Roncalli: Für einen Wow-Effekt sorgte vor allem Lily Paul-Roncalli, die auf eine dunkelrote Glitzerrobe von Alexis F. Gonzalez setzte. Silvia Schneider: Das Outfit des TV-Stars zählte zu den absoluten Roben-Highlights des Wiener Opernballs. Elina Garanca: Der Opernstar hatte zwei atemberaubende Looks parat. In der Trendfarbe des Abends Pink Floyd strahlte sie wie kaum eine andere. Priscilla Presley: Der US-Star setzte auf Golden Glamour. Ihre Metallic-Robe setzte sie perfekt in Szene. Maryam Yeganehfar: Die Opernball-Organisatorin überzeugte mit einer wunderschönen Bustierrobe in blau mit roten Details. Die Top 5 schrillsten Opernball-Looks Sandy Meyer-Wölden: Oliver Pochers Ex erschien in einem schrillen Volant-Albtraum. Papis Loveday: Das Model pimpte seinen Frack mit einem schrägen Head-Piece. Leonille Melles: Die Tochter von Sunnyi Melles erschien in einer etwas seltsamen Barock-Robe. Harald Glööckler: Der Modezar entschied sich für einen einen Glitzer-Frack mit XXL-Föhnfrisur. Julian F. M. Stoeckel: Der Entertainer erschien mit schrägem Kopfschmuck und Glitzer-Boots. Stimmen Sie ab! Wir lassen Sie entscheiden. Welche Opernball-Robe gefällt Ihnen am besten? Welcher Star erschien im schrillsten Look? Voten Sie für das schönste und das schrägste Outfit des Abends! Opernball 2024: Die schönsten Roben der Stargäste 1/49 Für dieses Bild abstimmen der Stimmen

Opernball 2024: Die schönsten Roben der Stargäste
1/49
© Tischler Der Opernball-Stargast funkelte in einer Metallic-Robe mit Samt-Schleife von Nina Ricci. Den atemberaubenden Look rundete Presely mit einer Tasche von Jimmy Cho und Heels von Balenciaga ab © Tischler TV-Star Silvia Schneider ließ sich eine einzigartige Robe anfertigen: Ein Netz-Bodysuit, der mit Swarovski-Steinen besetzt ist, unter einem raffinierten schwarzen Kleid mit hohem Beinschlitz © Artner In einer wunderschönen roten Glitzerrobe von Alexis F. Gonzalez © BKA Die Kanzler-Gattin wurde natürlich in einer eleganten weißen Glitzerrobe mit Cape-Ärmel von Top-Designer Atil Kutoglu ausgestattet. © Tischler Passend zum Blumenschmuck wählte Elina Garanca ein Traumkleid von Niko Niko in der Trendfarbe Pink Floyd © Tischler Die Star-Moderatorin funkelte in einer Pailletten-Robe von Jenny Peckham © Tischler In einer Traumrobe von Erika Süß © Andreas Tischler Die Opernsängerin begeisterte im Naked-Dress aus Paris. Edle Perlen verdeckten nur das Nötigste © Artner Meerjungfrauen-Traum von Elie Saab mit Heels von Manolo Blahnik © Artner Angelika Rosam in einem floralen Design © Andreas Tischler Leona König bezauberte in einer goldenen Robe von dem internationalen Top-Designer Zuhair Murad © Artner In einer Samtrobe mit floralen Details © Artner Im blauen Couture-Kleid von Hänsel&Gretel © Artner Die Lugner-Tochter strahlte als Golden-Girl © Tischler Die ORF-Moderatorin begleitete uns in einer roten Robe von Alexandra Gogolok-Nagl durch den Abend © Tischler Die Opernball-Organisatorin strahlte in einem blauen Bustier-Kleid mit roten Details © Tischler Die Steirereck-Chefin in einem rosegoldenen Pailletenkleid © Tischler Der jüngste Roščić-Nachwuchs erschien in einem entzückenden Prinzessinnen Kleid © Tischler In grüner Glitzer-Robe © Andreas Tischler Österreichs Song-Contest-Hoffnung Kaleen mit großem Schmuck © Tischler Die Gattin des US-Botschafters strahlt in Gold © Andreas Tischler In einer Robe mit V-Ausschnitt von Laskari © Andreas Tischler In edlen Satinroben mit schlichten Goldschmuck © Andreas Tischler Die Influencerin in einer hautengen schillernden Robe von Georges Makaroun © Tischler Ex-Opernball-Chefin im Laskari Upcycling-Kleid von letztem Jahr © Tischler Der Star-Designer stattete Evi Höfer mit einer blauen Traumrobe aus © Andreas Tischler Die Schauspielerin entschied sich für eine blaue Satinrobe © Andreas Tischler Die "Vorstadt Weiber"-Schauspielerin strahlte in einer knallroten Bustier-Robe von JC Hörl © Andreas Tischler Der "Saturday Night Fever"-Star zeigte sich in einem eleganten Glitzerkleid mit Bestickungen auf den Schultern © Andreas Tischler Die Ex-Opernball-Chefin in einem Chiffonkleid mit floralem Design © Andreas Tischler Eine schlichte aber wunderschöne Robe in Pink © Andreas Tischler Eleganter Familienausflug: Lisa-Marie in einer Pailletten-Robe mit Federn und Sonja in einer eleganten schwarzen Robe mit Glitzer-Details © Tischler Chiffon-Traum mit Rüschen-Details © Andreas Tischler Elisabeth Gürtler in einer hautengen silbernen Spitzenrobe © Artner oe24-CEO Niki Fellner mit Ehefrau Valerie Fellner, in einem bezaubernden Kleid von Escada. Julia Buchmann begeisterte in einem wunderschönen Bustierkleid von Alex Perry © Andreas Tischler Martina Fasslabend in einer Glitzerrobe in Creme © Andreas Tischler Schlicht & elegant und auffällig mit Glitzer © APA In olivgrüner Abendrobe mit trendy Zebra-Clutch © Tischler Die Politikerin strahlte in einer roten Robe und einer silbernen Handtasche © Fuhrich Martin Hos Freundin gab am Opernball ihre Schwangerschaft bekannt. Ihren entzückenden Babybauch setzte sie in einer türkisen Robe des Designers Le Thanh Hoa in Szene © Fuhrich Ho-Familienausflug auf den Opernball: Mama-Ho in einem bezaubernden pfirsichfarbenen Kleid © Fuhrich Die Staatssekretärin entschied sich für eine schicht-elegante Robe in Dunkelblau © Fuhrich In einem wunderschönen Pailletten-Kleid mit goldenem Gürtel von Callisti © Fuhrich Die liechtensteinische Politikerin wählte eine Off-Shoulder-Robe in Gold. Edtstadler erschien in einer wunderschönen Robe in Smaragdgrün © Fuhrich Die Beauty-Powerfrau trug ein Kleid von Rhea Costa und funkelnden Schmuck von Swarovski © Tischler Der Opernstar Zoryana Kushpler trug eine elegante Robe von Alexis F. Gonzalez © Fuhrich Die Premierministerin von Estland strahlte neben dem Kanzler-Paar in einer fliederfarbenen Robe mit gewagtem Cut-Out © Andreas Tischler Die Schauspiel-Ikone entschied sich für eine Tweed-Robe in schwarz-weiß © picturesborn - Helga Nessler Glamour in Gold: Lena Hoschek in einem atemberaubenden Couture-Kleid von "Lena Hoschek Atelier"

Opernball 2024: Die schrillsten Looks des Abends
1/9
© Tischler Der deutsche Entertainer erschien mit schrägem Kopfschmuck © Artner Das Ex-Paar begleitete Star-Manager Helmut Werner auf den Opernball. Sandys Kleid war allerdings ein modischer Fehlgriff © Artner Der Modezar liebt es aufzufallen. Für den Opernball setzte Glööckler auf einen Glitzer-Frack mit XXL-Föhnfrisur © Artner Der TV-Star erschien in einer eleganten schwarzen Robe von Akris, Tochter Leonille in einer Barock-Robe © Tischler Seine Magic-Tricks nimmt der Zauberer selbst mit auf den Opernball. Vielleicht sollte er die Ohrringe seiner Begleitung wegzaubern... © Tischler Das lila Prinzessinnen-Kleid war vielleicht etwas zu gut gemeint... © Andreas Tischler Animal-Print ist zwar im Streetstyle cool und trendy, doch am Opernball sind Leo-Muster & Co. definitiv Fehl am Platz © Tischler Das Topmodel pimpte seinen Frack mit einem auffälligen Head-Piece © Artner Bauchfrei am Opernball? Ein No-Go!