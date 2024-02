Opernball 2024: Die schönsten Roben der Stargäste

Zum Ball der Bälle erstrahlt die Wiener Staatsoper wieder in vollem Glanz. Auf der Feststiege stehen die großen Roben im Mittelpunkt. Wir zeigen die Best-Dressed Stars und Sternchen.

Alles Roben! Wenn in der Wiener Staatsoper der 66. Wiener Opernball gefeiert wird, werfen sich die Stargäste und Society-Ladies so richtig in Schale. Fast nichts ist beim Event des Jahres so wichtig wie die Kleiderfrage. Und wie jedes Jahr heißt es auch heuer wieder: desto auffälliger, desto besser. Nur die Blütenpracht von rund 40.000 Blumen in den schönsten Pinktönen konnte den glamourösen Roben der Ball-Stars Konkurrenz machen.

Die Star-Designer der Traumroben

Die Top-Designer:innen des Landes geben alljährlich ihr Bestes, um mit ihren Traumroben für Wow-Effekte zu sorgen. Ihr Vorhaben ist Thang de Hoo, Niko Niko, Eva Poleschinski, Olga Laskari, Atil Kutoglu & Co. gelungen. Am roten Teppich strahlten die Promi-Damen regelrecht um die Wette.

Pink, Gold und ganz viel Glamour

Viele der Stargäste – allen voran Opernstar Elina Garanča in Niko Niko und Beauty-Ikone Judith Williamsin in Rhea Costa – haben sich passend zum Blumenschmuck für die Farbe des Abends, Pink Floyd, entschieden. Große Roben in edlen Rottönen, wie jene von Tanzschul-Lady Maria Santner-Angelini, die die Debütant:innen in Laskari-Couture anführte, und ORF-Moderatorin Lilian Klebow, die in Alexandra Gogolok-Nagl durch die Live-Sendung führte, sorgten für Wow-Effekte. Neben Kleidern in allen Farben des Regenbogens, setzten viele Besucherinnen auf glamouröse Designs in Gold und Silber, etwa Opernballstargast Priscilla Presley in einer Metalicrobe von Nina Ricci und Leona König in Zuhair Murad.

Silvia Schneider stiehlt allen die Show

Den Hingucker der Ballnacht lieferte TV-Star Silvia Schneider, die sich eine einzigartige Kreation von Stephanie Hofer in Kooperation mit DSI London anfertigen ließ: einen mit Swarovski-Steinen besetzten Netz-Bodysuit, der unter einem raffinierten schwarzen Kleid mit hohem Beinschlitz perfekt zur Geltung kam. Ihr einzigartiges Roben-Geheimnis verriet sie MADONNA vorab.

Schmucke Highlights um Millionen

Funkeln, was das Zeug hält, lautete das Motto allerdings nicht nur bei den Roben, sondern vor allem bei den Juwelen. Elina Garanča schwebte mit Bulgari-Schmuck im Wert von knapp 900.000 Euro über das Opernball-Parkett. Funkelnde Konkurrenz macht ihr Stargast Sandy Meyer-Wölden, mit 190 (!) Diamanten des Juweliers Von Köck. Ekaterina Mucha setzte ebenfalls auf funkelnde Eleganz und führte Heldwein-Geschmeide im Wert von 180.000 Euro aus.

Best-Dressed am Ball

Wir zeigen Ihnen die modischen Highlights des Abends. Kicken Sie sich durch die schönsten Roben des 66. Wiener Opernballs: