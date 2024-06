"On" macht Zendaya zur neuen Markenbotschafterin

Die Schweizer Sportmarke "On" hat eine neue Markenbotschafterin: Zendaya! Die erste gemeinsame Kampagne wurde jetzt präsentiert.

Anspruchsvolle Rollen und mutige Red-Carpet-Outfits sind wir mittlerweile von Zendaya gewöhnt. Zusammen mit ihrem Stylisten Law Roach kreiert die Schauspielerin regelmäßig absolute Wow-Looks und avancierte damit zu einer wahren Mode-Ikone. Jetzt gab sie ihr Debüt als neueste Brand-Partnerin von "On" und bringt ihr Stilbewusstsein auch in den neuen Kollektionen ein.

Zendaya wirbt jetzt für Sportmarke

© On / PR ×

Zuletzt löste Zendaya mit ihrem Film „Challengers“ einen regelrechten Hype um Tennismode aus. Ihrem sportlichen Stil bleibt die 27-Jährige weiterhin treu und bringt jetzt ihre erste Kollektion mit "On" auf den Markt. Dass Zendaya auch privat ein großer On-Fan ist machte sie ebenfalls deutlich: "Es ist kein Geheimnis, dass ich schon seit langem ein großer Fan von On bin. Ich trage sie immer am Set, oder wenn ich reise, probe oder mit meinem Hund herumlaufe. Es schließt sich also der Kreis, wenn wir diese Partnerschaft offiziell machen.“

© On / PR ×

Dream Together: Zendaya landet eine neue Hauptrolle

Der erste Launch steht ganz unter dem Motto „Dream Together“ und wurde mit einem Kurzfilm veröffentlicht. Mit Zendaya in der Hauptrolle und unter der Regie von C. Prinz zeigt der Film, wie Sport und Bewegung Menschen unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft zusammenbringen kann, was angesichts der bevorstehenden Fußball-Europameisterschaft auch sehr passend scheint.