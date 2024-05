× Kurios: Darum trägt Zendaya immer die gleichen Schuhe

Sie gilt als absolute Modeikone und sorgt mit ihren spektakulären Red-Carpet-Looks regelmäßig für Aufsehen. Die Rede ist natürlich von US-Schauspielerin Zendaya. Was die meisten nicht wissen: Zendaya trägt immer nur ein ganz bestimmtes Paar Schuhe.

Vor allem bei ihren Pressetouren zu „Dune“ und „Challengers“ bescherte uns die 27-Jährige viele ikonische Looks. Weniger Abwechslung scheint es dagegen an Zendayas Füßen zu geben. Ihr Stylist Law Roach enthüllt nun, dass die Schauspielerin immer auf ein besonderes Paar Schuhe setzt. Ein Tipp: Sie sind spitz, hoch und haben eine rote Sohle.

Das sind Zendayas Lieblingsschuhe

© Getty Images ×

Zendaya schwört seit Jahren auf die „So Kate 120“-Pumps von Christian Louboutin. Im Podcast „The Cutting Room“ verriet ihr Stylist jetzt: "Ich denke, dass die Pumps einer der vielseitigsten Schuhe sind. Gleichzeitig auch eine der schmerzhaftesten.“ Dennoch haben es die Schuhe mit der berühmten roten Sohle Zendaya angetan. Laut Roach trägt die Beauty den Schuh sogar schon seitdem sie 14 ist! Doch der Anfang lief nicht so reibungslos, wie er offenbart: „Es war das erste Mal, dass sie sie trug, und sie brach zusammen. Sie sagte: ‚Ich muss diese Schuhe ausziehen.‘ Ich sagte: ‚Du wirst diese Schuhe nicht ausziehen.‘ Und sie behielt sie an, und am nächsten Tag zog sie sie wieder an, und am Tag darauf zog sie sie erneut an.“

Zendayas Füße sind auf die Schuhe trainiert

© Getty Images ×

Nach jahrelangem Tragen sind ihre Füße jetzt wie auf die Schuhe trainiert, sodass sie keine anderen mehr tragen will. „Sie könnte sie den ganzen Tag tragen, sie könnte in ihnen tanzen, sie könnte ihre Beine hochwerfen, sie kann Treppen damit hinunterlaufen“, so Law Roach.

© Getty Images ×

Zudem stellte der Stylist klar, dass Zendaya kein Geld von Christian Louboutin dafür bekommt, die Schuhe zu tragen. Jedoch sei über die Jahre eine gute Freundschaft mit Christian entstanden. „Wenn wir in einer Notsituation einen Schuh brauchen, rufen sie im Laden an und tun alles, um ihr den Schuh zu besorgen, weil er so sehr zum Synonym für sie geworden ist.", betonte Roach. Für knapp 700 Euro können sie Zendayas Lieblingsschuhe übrigens ebenfalls tragen.