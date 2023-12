Mode-Gigant ZARA erntet für geschmacklose Kampagne heftige Kritik

ZARAs neueste Werbekampagne sorgt aktuell für einen Shitstorm. Internetnutzer kritisieren die Kampagne als "geschmacklos" und fordern einen Boykott des Modelabels.

Vergangene Woche veröffentlichte ZARA ihre neue Werbekampagne auf Instagram. Soweit nichts Neues, jedoch kam diese bei ihren Followern alles andere als gut an. Zu sehen sind Bilder des US-Models Kristen McMenamy in einem weißen Raum, umgeben von in Plastik und Tücher gehüllten Schaufensterpuppen und teilweise zerstörtem Baumaterial.

Nutzer sehen politisches Statement in ZARA-Kampagne

Einige Nutzer sehen in den Kampagnenbildern Assoziationen zu dem aktuellen Konflikt zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas. Schnell wurde der Hashtag #boycottzara ins Leben gerufen. In den sozialen Medien werfen Kritiker ZARA vor, Kriegsbilder zu normalisieren und bezeichnen die Kampagne als geschmacklos.

ZARA reagierte bisher nicht auf die Kritik zur Kampagne

ZARA hat die Fotos der Kampagne bereits von seinen Social Media Kanälen entfernt. Der Instagram-Account von ZARA wird derzeit von hunderttausenden Kommentaren geflutet. Die Diskussion darüber, ob ZARA bewusst Bezüge zum Gaza-Krieg herstellt, bleibt zum jetzigen Zeitpunkt unklar. Bisher hat das Modeunternehmen noch nicht auf die Kontroverse um die Werbekampagne reagiert. Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass das Modeunternehmen in die Kritik gerät.