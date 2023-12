× Cardi B wird für Balenciagas Hollywood-Show zum Runway Star

Bei strahlendem Sonnenschein und milden 20 Grad besuchten Kendall Jenner, Kim Kardashian, Eva Longoria und Nicole Kidman (die kurz davor als neue Botschafterin des Modehauses vorgestellt wurde) Samstagabend die Pre-Fall 2024 Show von Balenciaga in Los Angeles.

Am Balenciaga-Laufsteg waren dieses Mal nicht nur gewöhnliche Models zu sehen, sondern auch Cardi B. Nachdem die US-Rapperin in den neuesten Balenciaga-Kampagnen immer öfter zu sehen war, machte sie nun auch ihr Laufsteg-Debüt bei der riesigen Modenschau in Hollywood. Demna, der seit 2015 als Kreativdirektor von Balenciaga tätig ist, hat die ikonische Modemarke mit seinen Promi-Kooperationen auf neue Höhen gebracht. Die Rapperin begeisterte mit dünnen Augenbrauen, dunkelroten Lippen und einem Statement-Pelzmantel über einem schwarzen Catsuit.

Star-Gäste bei der Balenciaga Show

Die Show fand auf den Straßen von Hollywood statt. Im Hintergrund der Palmen-Kulisse war das berühmte Hollywood-Sign zu sehen. Natürlich waren auch viele Star-Gäste anwesend. Kim Kardashian, Nicole Kidman, Nicola Peltz und viele weitere applaudierten in der Front Row.

Balenciaga Runway-Show

Auf dem Laufsteg waren Gothic-Alien-inspirierte Looks zu sehen. Die Models liefen in Sportbekleidung, XL Mänteln und Trainingsanzügen über den Asphalt-Runway, während sie große Kaffeetassen in der Hand hielten oder am Telefon plauderten.

Nach der Show sagte der in Georgien geborene Kreativdirektor, dass Los Angeles seine „Lieblingsstadt der Welt“ sei.