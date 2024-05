× Met-Gala Vorgeschmack? Die heißesten Auftritte auf der King's Trust Gala

Met-Gala-Rückblick: Das waren die spektakulärsten Outfits aller Zeiten Der Countdown zur diesjährigen Met Gala läuft! Am 6. Mai ist es wieder soweit: Die glamouröseste Modeparty des Jahres begeistert mit einer Fülle legendärer Star-Outfits. Wir blicken auf die bisher besten Looks zurück, die uns für immer in Erinnerung bleiben.