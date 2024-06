Ohne BH für Balmain: Gisele Bündchen sorgt für Schnappatmung

Die Modelikone Gisele Bündchen posiert wieder für Balmain und zeigt sich für die neueste Kampagne so heiß wie nie.

Nachdem Gisele Bündchen in der Frühlingskampagne 2024 des Modehauses in leuchtenden, mit Blumen bedruckten Kleidern vor die Kamera trat, kehrt sie nun für die zweite Runde zurück – und dieses Mal lässt sie die Hüllen fallen.

Gisele Bündchen lässt tief blicken

Für die Frühlings/Sommer-Kollektion von Balmain präsentiert sich das brasilianische Supermodel zwar schlichter als in der vorherigen Kampagne, jedoch nicht weniger aufregend. In verschiedenen strukturierten, schwarzen Designs zeigt sie sich als sexy Vamp und sorgt mit ihrem Mega-Dekolleté bei den Fans für Schnappatmung.



Aufgrund ihrer Gastrolle in „Der Teufel trägt Prada“ konnte es für den Kreativdirektor von Balmain, Olivier Rousteing, keine bessere Wahl als Gisele Bündchen geben. In der Pressemitteilung erklärte er: „Während wir an unseren blumenbetonten Entwürfen für die Balmain-Frühjahrskollektion 2024 arbeiteten, wiederholten mein Team und ich immer wieder diese sarkastische Zeile aus unserem Lieblingsfilm. Ich bin sicher, Sie wissen, welchen ich meine: Miranda Priestlys sarkastische Aussage, dass ‚Blumen für den Frühling‘ bahnbrechend seien.“

Doch obwohl Olivier Rousteing und sein Team sich darüber lustig machten, blieben sie dem Blumenmuster treu. Wenn auch jetzt in einer dezenteren Form. Auf den neuesten Looks wird das Blumenthema unter anderem mit Knöpfen in Blütenform wieder aufgegriffen. Später fügte er noch hinzu: „Giseles Rolle in ‚Der Teufel trägt Prada‘ war der perfekte letzte Schliff, um unsere floralen Frühlingsreferenzen zu vervollständigen.“

So heiß posiert Gisele Bündchen vor der Kamera

Auf den heißen Schnappschüssen setzt die zweifache Mutter ihren durchtrainierten Körper perfekt in Szene und trägt verschiedene Looks, die stark an die „Office Siren“-Ästhetik angelehnt sind und zufällig (oder vielleicht auch nicht) an Bündchens Rolle in dem Kult-Film erinnern.