Kim Kardashians Met Gala-Look sorgt für Schnappatmung

Bei Kim Kardashians Met Gala-Look bleibt einem wortwörtlich die Luft weg: Der Reality-Star erschien in einem hautengen Korsett, das enger nicht hätte sein können.

Montagabend fand das Mode-Event des Jahres statt: Die Met Gala in New York. Mittendrin? Natürlich Stammgast Kim Kardashian, die mit ihrem Outfit ihre Fans schockierte.

Kim Kardashians Met Gala-Look sorgte für Aufsehen

Kim Kardashian sorgt bei der Met Gala alle Jahre wieder für Aufsehen. Seit einigen Jahren zwingt sie sich für die Modeveranstaltung in hautenge Roben. 2023 erschien Sie lediglich in einem Korsett mit Perlenketten, das Jahr davor quetschte sich die Unternehmerin in ein legendäres Kleid von Marilyn Monroe, dass so eng war, dass sich sich darin kaum bewegen konnte. Ihr Auftritt bei der Met Gala 2024 schlägt erneut hohe Wellen, denn der eigentlich für seine Kurven bekannte Reality-Star präsentierte sich wiedermal in einem hautengen Korsettkleid mit Mini-Taille.

Kim Kardashian bei der Met Gala 2024 © Getty Images ×

Die Mode-Ikone lies sich für ihren Look von dem diesjährigen Met Gala-Dresscode "The Garden of Time" inspirieren. Ihre silberne Robe von Maison Margiela by John Galliano war mit Blättern und floralen Akzenten versehen, inklusive Spitzenschleppe. Ein besonderer Hingucker war das silberne Korsett, das die Kurven des Reality Stars verschwinden lies und ihr eine enorm schmale Taille verlieh.

Kim Kardashian bei der Met Gala 2024 © Getty Images ×

Fans schockiert

Für ihren XXS-Look musste Kim Kardashian einige fiese Kommentare einstecken. So fragten Social Media-Nutzer etwa, wie viele Rippen ihr wohl entfernt werden mussten, um in das Kleid hineinzupassen. Doch die Kommentare sind gar nicht mal so unrealistisch, denn es ist zu bezweifeln, dass der XXS-Taillen-Look bequem und atmungsaktiv war.

Beim Treppensteigen brauchte Kim Kardashian Unterstützung © Getty Images ×

No-Go am Red-Carpet

Zu der Robe trug Kim Kardashian eine hellgraue Strickjacke. Ein absolutes No-Go, denn Oma-Boleros haben auf so einer glamourösen Veranstaltung nichts verloren. Deshalb landete der Look auch auf unserer Worst-Dressed-Liste.

Natürliche Wellen und ein dezentes Make-up unterstrichen das Natur-Motto. Fakt ist: Mit ihrem Look sorgte Kim Kardashian wieder mal für ordentlich Gesprächsstoff. Und sehr froh sich am Ende des Abends aus ihrem Kleid zu befreien, war sie sicher auch!