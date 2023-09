× Kim Jong-un trägt den Schuhtrend der It-Girls

Nordkorea ist zwar isoliert und gilt als eines der autoritärsten Länder der Welt, doch die Modetrends machen auch vor dem Staatsoberhaupt keinen Halt.

Fisherman-Sandals sind aktuell einer der angesagtesten Sandalen-Trends unter Modefans. Optisch erinnern die Schuhe an die doch etwas unschönen Gummitreter, die wir früher als Kinder zum Baden getragen haben. Die aktuellen Fisherman-Sandals sind jedoch aus Leder gefertigt und wirken dadurch deutlich eleganter. So haben auch zahlreiche Designermarken das Trend-Potenzial der Sandalen erkannt. Nun überrascht auch der nordkoreanische Diktator mit dem trendigen Schuhwerk.

Fischersandalen zum Staatstermin

Der nordkoreanische Staatschef besuchte zum Feiertag der Marine in Pjöngjang das Marinekommando der Armee. Zu seinem beigen Anzug kombinierte Kim Jong-un ein weißes Hemd, eine passende Krawatte, und den Trendschuh der Saison - natürlich ebenso farblich abgestimmt.

© via Reuters ×

John Everard, Großbritanniens ehemaliger Botschafter in Nordkorea, sagt zum "Guardian": "Wir wissen, dass Kim Jong-un die schönen Dinge des Lebens mag – Essen, Autos und so weiter, es ist also gut möglich, dass er auch modische Schuhe für sich entdeckt hat." Genauso wie die Fashion-Girls der restlichen Welt, setzt Kim Jong-un anscheinend auch in Nordkorea die neuesten Fashion-Trends.

Auch Stars lieben den Schuh-Trend

Superstars wie Hailey Bieber und Taylor Swift springen ebenfalls gerne auf den Trend-Zug auf und stylen ihre schwarzen Sandalen mit legeren Looks. Um den Look von Taylor und Hailey nachzumachen, braucht es gar nicht viel.

© Getty Images Hailey Bieber ×

© Getty Images Taylor Swift ×

Ob mit dicken Sohlen, bunten Riemen oder ausgefallenen Verzierungen, Fisherman-Sandals sind ein echter Hingucker. Promis und Influencer auf der ganzen Welt tragen sie bereits und setzen damit ein Statement. Egal ob zum lässigen Streetstyle oder als Kontrast zu eleganten Outfits, Fisherman-Sandals sind vielseitig kombinierbar und sorgen sofort für einen coolen Look.