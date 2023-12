Kendall Jenner bekommt heftige Kritik wegen Pelz-Looks

Kendall Jenner hatte zu Weihnachten wieder allerhand ausgefallene Looks bereit. Doch mit ihren Outfits löst das Topmodel gleich mehrere Shitstorms aus.

Aspen im US-Bundesstaat Colorado gilt als Kitzbühel der USA. Und lockt gerade in der kalten Jahreszeit zahlreiche Stars und Sternchen an. Da darf der Kardashian-Clan natürlich nicht fehlen - und so urlaubte auch Topmodel Kendall Jenner kurz vor Heiligabend im Luxus-Ski-Ort.

Kendall Jenner im XXL-Pelzmantel

In Wintersport-Looks zeigte sich Kendall Jenner allerdings nicht. Stattdessen gab es allerhand ausgefallene Winter-Outfits, und gleich mehrere Shitstorms inklusive. Das Model zeigte sich in mehreren Schnappschüssen in einem XXL-Pelzmantel der britischen Modedesignerin Phoebe Philo. Zu dem Pelzmantel kombinierte das Model schwarze Strumpfhosen und schlichte Pumps. Doch der Look kam bei ihren Fans alles andere als gut an. Denn der Mantel kostet unglaubliche 24.000 Euro - und widerspricht Jenners Image als "Tierfreundin".

Als Bildunterschrift schrieb sie: "Ich verwandle mich in einen (818) Espresso Martini". Instagram-User:innen kritisierten also nicht nur den Look des Models, sondern auch die Schleichwerbung ihrer eigenen Tequila-Marke "818".

Fans schlagen Alarm

Bei dem Pelzmantel von Kendall Jenner handelt es sich um Shearling, also um die Haut von einem frisch geschorenen Schaf oder Lamm. Das Wildleder wird auf der einen Seite gegerbt und auf der anderen Seite verbleibt das Fell. Besonders beliebt ist das Fell von Tierkindern unter einem Jahr - ihr Fell und ihre Haut gelten als besonders weich und geschmeidig. Für viele Tierfreunde auf Instagram ein absolutes No-Go.

In den Instagram-Kommentaren heißt es unter anderem: "Tierquälerei steht dir nicht!" Andere werden konkreter und so schreibt einer: "Alles, was ich sehe, ist ein verwöhntes, eingebildetes, reiches Mädchen." Und ein weiterer fragt: "Gibst du dich nicht eigentlich als Tierfreund aus?"

Zweiter Pelz-Look sorgt für Aufregung

Doch bei nur einem kontroversen Outfit während den Feiertagen bleibt es nicht. Auch zu der jährlichen Kardashian-Weihnachtsfeier, zu der dieses Jahr zahlrieche Stars wie Paris Hilton und Babyface erschienen, zeigte sich Kendall Jenner erneut im Pelz-Look. An dem Abend trug sie ein schwarzes Cocktail-Kleid der Marke 16Arlington mit weißem Pelz-Stola und -Saum. Bei ihrem zweiten Outfit handelt es sich zwar tatsächlich um Fake-Fur aus Kunstfasern, doch der Pelz-Look dürfte Jenner in letzter Zeit gefallen...

Doch keine Tierfreundin?

Kendall Jenner zeigte sich in der Vergangenheit als große Tierfreundin. In der Reality-Show ihrer Familie "The Kardashians" sieht man das Model stets mit ihren vielen Hunden und Pferden. Mittlerweile besitzt sie sogar ihre eigene Ranch. Das Model sprach außerdem in einem Interview mit "Harpers Bazaar" über ihre Liebe zu Pferden und ihrem damaligen Berufswunsch Tierärztin zu werden.

Als Hobby-Reiterin stand Jenner dieses Jahr sogar mit Pferd vor der Kamera für die Kampagne der Designerin Stella McCartney – ihres Zeichens überzeugte Veganerin und Tierwohlaktivistin. Bei ihren hochpreisigen Kollektionen setzt Stella McCartney stets auf veganes Leder und Felle. Ob Kendall Jenner nach ihrem Pelzmantel-Fauxpas ein zweites Mal als Model für die Marke gebucht wird, und immer noch als Tierfreundin gilt, bleibt abzuwarten.