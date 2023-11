Ohne BH: Kendall Jenner so heiß wie noch nie für Calvin Klein

Für die neueste Werbekampagne von Calvin Klein zieht Kendall Jenner blank.

Im Vergleich mit ihren Kardashian-Schwestern zeigt sich Kendall Jenner regelrecht konservativ, wenn es um gewagte Fotoshootings geht. Doch für die neueste Kampagne von Calvin Klein steht das Topmodel nun äußerst freizügig vor der Kamera - und steht ihren Schwestern Kim, Khloé und Co. dabei um nichts nach.

Kendall Jenner in sinnlicher Weihnachts-Kampagne

Auf Instagram postet das Model zwei heiße Schnappschüsse. Das erste Bild zeigt Jenner wie sie in schwarzen Dessous auf ihrem Sofa liegt. Das zweite Bild zeigt sie, wie sie in einem engen schwarzen Blazer, aufgeknöpften schwarzen Hosen - und nichts darunter - an einer Wand lehnt. Ganz schön heiß!

Gleich mehrere Bilder und Videos wurden sowohl von Jenner als auch von Calvin Klein auf den jeweiligen Instagram-Accounts geteilt. Keine Frage, die 28-Jährige macht in der neuen Calvin Klein Kollektion eine Hammer-Figur.

Die Pieces, die Jenner so sinnlich in Szene setzt, stammen aus der neuen Weihnachts-Kollektion des Labels. Doch der Fokus liegt bei den Kampagnenbildern eher nicht auf der Kleidung...

Kendall Jenner modelt seit 2015 für Calvin Klein

Kendall Jenner und Calvin Klein verbindet eine langjährige Zusammenarbeit. Das Model steht bereits seit 2015 vor der Kamera des Modelabels und wird immer wieder für die Werbekampagnen gebucht. Kein Wunder, denn Jenner setzt die Pieces auch wie keine andere in Szene!