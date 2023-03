Jennifer Lopez: Oben Oma, unten Party

Mix'n'match: JLo's Couture-Kleid ist das perfekte Luxus-Outfit für Menschen, die sich schwer entscheiden können.

Jennifer Lopez (52) gelingt seit jeher die stilistische Gratwanderung entlang der Grenze zwischen Klassik und Avantgarde. Bei der Filmpremiere von "Air" bewies sie einmal mehr, dass Red-Carpet-Auftritte von Experimentierfreude leben. Ihre Couture-Kombi von Antonio Grimaldi paar hochgeschlossene Eleganz mit neongelber Edgyness. VIP-Stylist Rob Zangardi zeichnete sich für den genialen Look verantwortlich und stimmte Schmuck und Tasche perfekt auf die Textur des Bustiers ab. Fun Fact: Parallel zur Premiere wanderte Heidi Klum über den roten Teppich der iHeart-Radio Awards und schnitt modisch deutlich schlechter ab, obwohl sich derselbe Stylist um ihren Look kümmerte. Multitasking gone wrong!

© Getty Images /FilmMagic ×

Begleitung als Eyecatcher

Eigentlich hätte "Air"-Schauspieler der Star der Premiere sein sollen, doch alle Blicke waren auf La Lopez gerichtet. Wen wundert's bei dieser Traumfrau!?