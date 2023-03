Heidi Klum trifft modisch ins Blaue

Queen of Style-Flops: Topmodel Heidi Klum macht zwar eine gute Figur, modisch greift sie aber wieder daneben.

Holiday on Ice? Starlight Express? Schwer zu sagen, in welchem Kostümfundus Heidi Klum (49) gekramt haben könnte. Bei den iHeartRadio Music Awards sorgte sie im knappen Glitzerlook von Julian McDonald für den modischen Fehlgriff des Abends. Zu viel Haut, zu viel Strasssteine, zu viel Blau: Durch die blauen Ohrringen, die XL-Nägel und den Lidschatten mutete das Outfit mehr als Kostüm denn als Red-Carpet-Look an.

© Getty Images ×

Gute Figur im falschen Kleid

Keine Frage: Heidi Klum sieht toll aus! Die dreifache Mutter ist in Topform und könnte ohne weiteres über alle Laufstege dieser Welt defilieren. Dort werden ihr stilistische Entscheidungen zum Glück auch von Menschen mit Gespür für Mode abgenommen.