× Capri-Hosen feiern Comeback: So stylt Bella Hadid den umstrittenen Trend

Sie dachten Caprihosen sind out? Von wegen! Bella Hadid rückt das umstrittene Fashion-Piece jetzt in ein neues Licht und beweist, dass Hosen in ¾-Länge wieder voll im Trend sind.

Was die Y2K-Modeikone Bella Hadid trägt, avanciert mit ziemlicher Sicherheit zum Modetrend. Wie wenig andere Stars schafft sie es, als vermeintlich uncool und hässlich verschriene Modestücke so zu kombinieren, dass sie auf einmal super lässig wirken. Jetzt hat das Model Pants mit Capri-Schnitt für sich entdeckt und bringt den in Vergessenheit geratenen Hosen-Trend zurück auf den Fashionradar.

So stylt Bella Hadid den umstrittenen Modetrend

Es gibt wohl kein Kleidungsstück, das Bella Hadid nicht stehen würde. Jedoch bedarf es einem gewissen Styling-Know-how, um Caprihosen zeitgemäß zu kombinieren und dieser Challenge ist das Model augenscheinlich mehr als gewachsen. Bella Hadid zeigte sich kürzlich auf den Straßen New Yorks mit einer Hose in ¾-Länge und verlieh der ehemaligen Modesünde einen modernen Twist.

© Getty Images ×

Sie setze auf eine enge, schwarze Caprihose mit Highrise-Bund im sportlichen Athleisure-Stil. Denn bei der Hose des iatlienischen Labels Ferragamo handelt es sich nicht um eine klassische Jeans, sondern um Capri-Leggings aus einen einem Stretch-Stoff mit Taschen-Applikationen. Dazu kombiniert Bella eine aufgepolsterte Bomberjacke mit Stehkragen und eine dunkle Sonnenbrille. Ihre offenen schwarzen Pumps kreierten einen gekonnten Stilbruch, der dem lässigen Look einen eleganten Twist verlieh.

Der Modetrend zum Nachstylen

Die 27-Jährige macht vor, wie man aus einer einst altbackenen und spießig wirkenden Hose ein lässig-cooles Must-have für den Sommer 2024 macht. Doch der Schnitt macht das Styling nicht gerade einfach, da er die Beine etwas gestaucht wirken lässt. Um das auszugleichen, empfiehlt es sich die Hose mit Absatzschuhen zu kombinieren.

Die ¾-Hose muss auch nicht unbedingt aus einem Stretch-Material sein. Genauso im Trend liegen Jeans-Caprihosen. Wenn Sie sich für ein weit geschnittenes Modell entscheiden, stylen Sie am besten enganliegende Oberteile dazu. Der Kontrast macht den Look modern und nicht bieder. Den Look können Sie mit Oversized-Blazer und Statement-Taschen ganz einfach aufpeppen. Doch bei Bellas Look heißt es: Weniger ist mehr. Nehmen Sie sich also besser in Sachen Accessoires etwas zurück und runden das Outfit stattdessen mit einer Sonnenbrille im 60s-Stil ab.