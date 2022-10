Jacken in Hülle und Fülle

Trends, die in der kalten Saison warm halten.

In der kalten Jahreszeit ist ein stylisher Look vor allem von Mantel oder Jacke abhängig. Die Trends sind heuer vielseitig. Was in diesem Jahr besonders beliebt ist: Oversize-Modelle. Egal, ob Blazer oder Puffer-Jackets – Hauptsache XXL. Stars wie Anne Hathaway oder Hailey Bieber lieben diesen Trend.

© Diverses Anne Hathaway kombiniert den XXL-Blazer mit schwarzen Stiefel.

Die Bomberjacke feiert wieder ein Comeback und auch hier gilt: je größer, desto besser.

© Diverses Hailey Bieber trägt eine XXL-Lederbomberjacke. ×

Aber von einem Extrem geht es ins andere, denn auch die extra kurze Jackenvariante erfreut sich besonderer Beliebtheit. Der Trenchcoat ist und bleibt neben der Lederjacke ein klassisches Must-have im Kleiderschrank. Wer es besonders flauschig haben will, greift zum Plüschmantel mit Fake Fur.