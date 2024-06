Versteckte Botschaft: Katy Perry sorgt mit XXL-Schleppe für Wirbel

Katy Perry sorgte auf der Pariser Haute Couture Woche für Aufsehen, als sie mit einer 150 Meter langen Schleppe auftauchte. Das Besondere: Dahinter verbarg sich eine geheime Botschaft.

Katy Perry überraschte kürzlich ihre Fans mit musikalischen News. Auf Instagram enthüllte die Sängerin, dass sie nach mehrjähriger Pause im Juli mit ihrer neuen Single „Woman’s Word“ zurückkehrt. Um ihr großes Comeback zu promoten hat sich die 39-Jährige jetzt etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Auf dem Weg zur Pariser Fashion Week trug Katy Perry ein rotes Minikleid mit XXL-Schleppe, auf der der Text ihrer neuen Single zu sehen war.

Katy Perry enthüllt die Lyrics ihres neuen Songs

Auf den ersten Blick vermutet man ein schlichtes rotes Kleid... © Getty Images ×

Auf Social Media kursieren zahlreiche Videos, auf denen die Musikerin aus einer Limousine steigt und beim berühmten Hotel Ritz in Paris ankommt, wo sie einen aufsehenerregenden Auftritt hinlegte. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als würde Perry ein schlichtes One-Shoulder-Kleid tragen. Doch als sie die Treppe des Hotels hinaufstieg, enthüllte sie nach und nach die Mega-Schleppe, die an der Rückseite des roten Balenciaga-Minikleids angebracht war.

... doch dann überrascht Katy Perry mit XXL-Schleppe, die nicht enden zu wollen scheint. © Getty Images ×

Aufmerksamen Fans fiel sofort der abgedruckte Text ins Auge, der aus ihrer neuen Single „Woman’s World“ stammt. Es erforderte zwar etwas Geschick, um die Lyrics zu entziffern, doch zu lesen waren unter anderem die Worte: „She’s a winner, champion, Superhuman, number one. She’s a sister, she’s mother. Open your eyes, just look around and you’ll discover. You know. It’s a woman’s world and you’re lucky to be living in it.” Übersetzt bedeutet das so viel wie: „ Sie ist eine Gewinnerin, ein Champion, eine Heldin, die Nummer eins. Sie ist eine Schwester, sie ist eine Mutter. Mach die Augen auf, sieh dich um und du wirst es sehen. Sie wissen schon. Es ist eine Frauenwelt und du kannst dich glücklich schätzen, in ihr zu leben.“

Katy Perry weckt Vorfreude auf neues Album

Damit dürfte es in ihrem neuen Studioalbum vor allem um die weibliche Stärke und Selbstbewusstsein gehen. Mit ihrem Auftritt hat es Katy Perry auf jeden Fall geschafft, für ordentlich Vorfreude zu sorgen. Bis 11. Juli müssen sich ihre Fans allerdings noch gedulden. Dann erscheint die erste Singleauskopplung ihres kommenden Albums.