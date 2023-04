Anne Hathaway strahlt in Bulgari

Anne Hathaway zog bei der Eröffnung des Bulgari Hotels in Tokio alle Blicke auf sich.

Bulgari Markenbotschafterin Anne Hathaway strahlte in Bulgari, als sie diese Woche an der Eröffnung des Bulgari Hotels in Tokio teilnahm. Das Bulgari Hotel Tokio ist das erste Bulgari-Hotel in Japan und das achte "Juwel" der Bulgari Hotels & Resorts Collection weltweit. An der Eröffnungszeremonie nahmen neben Hathaway und Bulgari CEO Jean-Christoph Babin weitere Mitglieder des Bulgari Top-Managements, die Gouverneurin von Tokio Yuriko Koikeas, sowie zahlreiche Celebrities und der japanische Sänger und Schauspieler Tomohisa Yamashita teil. Der Zeremonie folgte eine exklusive Afterparty im 40. Stock des Bulgari Hotels Tokio.

Anne Hathaways Looks

© Bulgari Serpenti High Jewelry Choker aus Weißgold mit 2 tropfenförmigen Smaragden im Brillantschliff und Diamant-Pavé (63,85 Karat) © Bulgari Serpenti High Jewelry Ohrringe aus Gelb- und Weißgold, besetzt mit 36 Diamanten im Marquise-Brillantschliff (3,87 Karat), 4 Smaragden im Tropfenschliff und Diamant-Pavé (2,76 Karat) © Bulgari High Jewelry Ring aus Platin mit einem achteckigen Smaragd (6,27 Karat), 32 Diamanten im Treppenschliff (1,14 Karat) und 2 runden Diamanten im Brillantschliff und Diamant-Pavé (1,66 Karat) © Bulgari High Jewelry Ring aus Weißgold mit einem ovalen Diamanten (3,02 Karat), 20 Diamanten im Treppenschliff (1,98 Karat) und Diamant-Pavé (2,74 Karat) © Bulgari Serpenti Viper Ring aus Weißgold mit Diamant-Pavé (1,32 Karat) © Bulgari Serpenti Viper Ring aus Weißgold mit Diamantpavé (1,58 Karat)

Anne wählte ein Serpenti High Jewelry Collier aus Weißgold mit 2 tropfenförmigen Smaragden im Brillantschliff und Diamant-Pavé, die sie mit Serpenti High Jewelry Ohrringen sowie mehreren High Jewelry Ringen mit Diamanten und Smaragden kombinierte.

© Bulgari High Jewelry Collier aus Roségold mit 5 Kunziten im Kissenschliff (135,07 Karat), 32 rosa Turmalinperlen (34,71 Karat) und Diamant-Pavé (7,68 Karat) © Bulgari High Jewelry Ohrringe aus Roségold mit 2 Kunziten im Kissenschliff (19,68 Karat), 2 Morganiten im Kissenschliff (16,84 Karat), 4 runden Diamanten mit Brillantschliff und Diamant-Pavé (1,31 Karat) © Bulgari High Jewelry Ring aus Roségold mit einem Kunzit im Kissenschliff (15,94 Karat), 44 Diamanten im Treppenschliff (1,54 Karat), 2 runden Diamanten im Brillantschliff und Diamant-Pavé (1,20 Karat)

Für ihren zweiten Look wählte Anne eine High Jewelry Halskette aus Roségold mit über 177 Karat Kunziten, Turmalinperlen und Diamant-Pavé, sowie ein Paar High Jewelry Ohrringe und einen Ring mit Kunziten und Diamanten.

Video zum Thema: Anne Hathaway strahlt in Bulgari

Das Hotel erstreckt sich über das 40. bis 45. Stockwerk des Tokio Midtown Yaesu-Wolkenkratzer, einem neuen modernen Gebäude mit Blick über die Stadt, auf die Gärten des Kaiserpalastes bis hin zum Berg Fuji.

© Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images

Bulgari verbindet jedes seiner Hotels und Resorts mit einem seltenen und kostbaren Edelstein. Das Bulgari Hotel Tokio repräsentiert beispielsweise einen rosafarbenen Diamanten, zu Ehren der Schönheit und Harmonie, die in der japanischen Kultur der rosa Kirschblüten während der Sakura-Saison verwurzelt sind.