Handtaschen-Zoff: Kunden verklagen Hermès wegen Birkin Bags

Keine Tasche ist so exklusiv, wie die Birkin Bag von Hermès. Doch der Kauf einer der begehrten Taschen ist kompliziert. Jetzt wird das Luxuslabel sogar aufgrund seiner kuriosen Verkaufsstrategien verklagt.

Wer eine der ikonischen Birkin-Bags kaufen möchte, braucht mehr als das nötige Kleingeld. Denn so einfach kommt man nicht an die Taschen. Erst, wenn man regelmäßig bei Hermès einkauft und eine sogenannte Kaufhistorie aufbaut, bekommt man Zugang, um eine der begehrten Handtaschen zu erwerben. Zwei zahlungskräftige Kunden haben die Luxusfirma jetzt verklagt, weil sie die Handtaschen nicht kaufen konnten.

Deshalb wird Hermès verklagt

In der aktuellen Sammelklage heißt es, Kunden bekämen nur dann eine der begehrten Luxus-Taschen, wenn sie vorher Zehntausende US-Dollar für andere Markenprodukte von Hermès ausgeben. Damit verstoße das Unternehmen gegen das Kartellrecht, indem es den Verkauf eines Artikels an den Kauf eines anderen binde.

Einige Modelle kosten heute bis zu einer Million Euro. © Getty Images ×

Einer der Kläger behauptet er habe im vergangenen Jahr versucht, eine Birkin-Bag zu kaufen. Ein Verkäufer wies ihn jedoch darauf hin, dass er zuerst Zusatzprodukte kaufen solle und Birkin-Bags nur an Kunden gehen, die das Unternehmen schon immer unterstützt haben.

Warum Kunden noch mehr als nur die Birkin-Bag kaufen sollen

Der Grund dafür ist laut der Klage übrigens gar nicht, dass der Konzern versucht, sich zu bereichern. Es liegt an den Verkäufern! Vertriebsmitarbeiter erhalten keine Provision für Birkin-Taschen, dafür aber eine dreiprozentige Provision für die verkauften Zusatzprodukte, um eine Kaufhistorie aufzubauen. Deshalb würden sie die Birkin-Handtaschen als Mittel verwenden, um Kunden zum Kauf von Zusatzprodukten zu zwingen.

Die Kläger fordern einen nicht näher bezifferten Schadensersatz und eine gerichtliche Anordnung, die angeblich wettbewerbswidrigen Praktiken von Hermès zu unterbinden.

Bis jetzt reagierte Hermès noch nicht auf Bitten um Stellungnahme.

Das macht eine Birkin-Bag so besonders

Doch warum ist die Luxushandtasche eigentlich so begehrt? Inspiriert wurde sie durch die britisch-französische Schauspielerin Jane Birkin, nach der sie auch benannt ist. Die Schauspielerin machte in den 1980er-Jahren die elegante Ledertasche berühmt und begehrt. Das Modell war von Anfang an streng limitiert. Da sie seit jeher fast unmöglich zu bekommen ist, wird sie zu einem Synonym für Luxus und Exklusivität.