Kim Kardashian verkauft Schmuddel-Handtasche für Luxuspreis

Kim Kardashian bietet hin und wieder aussortierte Stücke aus ihrem Luxus-Kleiderschrank zum Verkauf an, aktuell eine verschmutzte Hermès-Handtasche. Doch statt einem Schnäppchen können ihre Fans eine Schmuddel-Handtasche zu einem exorbitanten Preis ergattern.

Für viele steht momentan der Frühlingsputz an. Der Kleiderschrank wird aussortiert, alte Kleidung wird entweder gespendet oder bei einem (Online)-Flohmarkt weiterverkauft. Auch die Kardashians durchforsten regelmäßig ihre Garderoben. Auf ihrer eigenen Seite "Kardashiankloset" können Fans der Reality-TV-Familie Kleidung, Accessoires und Schuhe von Kim, Kourtney und Khloé Kardashian, sowie Kris, Kendall und Kylie Jenner ergattern. Doch im Gegensatz zu gewöhnlichen Zara-T-Shirts verkaufen die Stars Luxus-Artikel zu stolzen Preisen.

Normalerweise sind die Kleider, Mäntel & Co. in einem recht guten Zustand. Doch nun sorgt Kim Kardashian auf der Plattform für Aufsehen. Die SKIMS-Gründerin verkauft einen schmutzigen Artikel für tausende Euro, was ihre Fans in Aufruhr versetzt.

Kim Kardashian verkauft Schmuddel-Tasche für 65.000 Euro

Kim Kardashian ist eine bekennende Taschenliebhaberin und besitzt hunderte Handtaschen verschiedenster Marken, darunter natürlich auch hochpreisige Sammlerstücke von Chanel und Hermès. Ein solches Stück, das sie derzeit nicht mehr nutzt, ist eine graue Hermès-Birkin in der Größe 30, gefertigt aus mattem Kroko-Leder. Über die Tasche schreibt sie online: "Guter Zustand; einige Verfärbungen an den Griffen und an den unteren Ecken sowie kleinere Kratzer; im Lieferumfang ist kein CITES-Zertifikat enthalten." (Ein CITES-Zertifikat wird benötigt, wenn man mit einer Tasche aus exotischem Leder vereisen möchte.) Der angegebene Preis für die Luxus-Tasche: 69.995 Dollar, das sind etwa 64.800 Euro. Ein stolzer Preis, der allerdings gerechtfertigt wäre, wenn das Sammlerstück in einwandfreiem Zustand wäre.

Der Haken? Die Handtasche ist in einem schrecklichen Zustand und vollkommen verschmutzt. Auf den Bildern sind deutliche Gebrauchsspuren zu erkennen. Die Tragegriffe sind abgenutzt, das hellgraue Leder ist bräunlich verfärbt, und das Metall weist zahlreiche Kratzer auf. Für den Preis eine absolute Frechheit.

Kim Kardashian in der Kritik

Dieser Meinung sind auch ihre Fans, die Kim Kardashian auf der Plattform Reddit scharf kritisieren: "Das ist einfach nur ekelhaft!", schreibt ein Nutzer. "Warum lässt sie die Tasche nicht von Hermès restaurieren, bevor sie sie verkauft?", kommentiert ein anderer. Einige vermuten, dass die braunen Flecken von Kims Selbstbräuner stammen könnten, während andere munkeln, dass die Tasche möglicherweise sogar gefälscht sein könnte.

Dass Kim Kardashian jedoch gefälschte Taschen verkauft, ist kaum vorstellbar, schließlich besitzt der Star mehrere äußerst hochpreisige Birkin-Bags. Vor nicht allzu langer Zeit wurde sie mit einem XXL-Modell gesichtet, das angeblich einen Wert von unglaublichen 100.000 Euro haben soll. Im Vergleich dazu wirkt die verschmutzte Tasche für 65.000 Euro irgendwie doch wie ein echtes Schnäppchen!