× Halbnackt! Naomi Campbell wird in Cannes zum Hingucker

Glamour, Glamour, noch mehr Glamour! Die Filmfestspiele in Cannes sind zurück und die Stars sorgen auf dem roten Teppich für phänomenale Red-Carpet-Looks. In einer transparenten Robe machte gestern Abend Naomi Campbell auf sich aufmerksam.

Die 77. Filmfestspiele in Cannes starteten am 14. Mai und versprechen erneut eine Vielzahl von spektakulären Filmen, aufregenden Premieren und natürlich die größten Stars in den schönsten Roben. Den Auftakt im Palais des Festivals et des Congrès ließen sich Stars wie Heidi Klum, Greta Gerwig und Jane Fonda freilich nicht entgehen und präsentierten sich dabei in atemberaubenden Kleidern von Designern wie Dior, Chanel oder Elie Saab. Während der erste Abend von Glamour geprägt war, zeigten sich die Stars am zweiten Abend bereits etwas freizügiger. Unter ihnen befand sich das Topmodel Naomi Campbell.

© Getty Images ×

Naomi Campbell sorgte in einem Vintage-Chanel Kleid für Aufsehen

Zur Premiere von "Furiosa" erschien das Supermodel in einem schwarzen Paillettenkleid von Chanel, das viel Haut zeigte. Der untere Teil des Kleides war semi-transparent und ließ ihre schwarze Unterwäsche durchscheinen. Auch ihr Sideboob blitzte elegant hervor. Die Träger des Kleides waren aus Perlen gefertigt und verliehen dem Outfit einen einzigartigen Look.

© Getty Images ×

Um das Outfit zu perfektionieren hielt Naomi Campbell ihr Make-up dezent und stylte ihre Haare in natürlichen Locken.

© Getty Images ×

Das Besondere an diesem Look: Naomi Campbell trug dasselbe Kleid bereits vor 28 Jahren auf dem Laufsteg der 1996 Couture Show. Damals kombinierte sie es mit Leggings und wirkte dadurch etwas bedeckter.

Chanel Couture Show, 1996 © Getty Images ×

Mit ihrem spektakulären Vintage-Chanel-Kleid, setzte das Model ein modisches Statement. Der gewagte Look ist zeitlos und stilvoll zugleich und zeigt, dass Naomi Campbell auch nach all den Jahren noch zu den größten Modeikonen der Welt gehört.