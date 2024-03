Naomi Campbell im Fashion-Talk über ihre Capsule Collection mit BOSS

Sie gilt als Mode-Ikone und Pionierin für Empowerment und Inklusivität, die ihr Leben wie eine „Boss-Frau“ lebt. Naomi Campbell hat nun mit der Marke BOSS eine Capsule Collection für anspruchsvolle Reisende entworfen.

Eine wie keine: die Londonerin zierte kurz vor ihrem 16. Geburtstag ihr erstes großes Magazin-Cover, heute regiert Naomi Campbell mit fast 54 Jahren die Laufstege aller Modemetropolen. Kein Wunder, dass das Jetset-erprobte Supermodel nun mit der Lifestyle-Marke BOSS eine Kapselkollektion rund ums Reisen lanciert hat. Wie eine perfekte Reise-Garderobe samt Power-Dressing auszusehen hat, verrät sie uns im Talk.

Naomi x BOSS © Mikael Jansson/ BOSS ×

Wie kam es zu der Zusammenarbeit zwischen Ihnen und BOSS?

Naomi Campbell: Die Zusammenarbeit mit BOSS hat sich ziemlich organisch entwickelt. Ihr zeitloser Stil, ihr Engagement, Grenzen zu überschreiten – all das passte wunderbar zu meiner eigenen Vision und meinem Stil. Und da ich nicht nur das Gesicht einer Kampagne war, sondern eine Kollektion mit BOSS mitgestaltet habe, konnte ich eine ganz neue Facette meiner Kunst entdecken.

Die Inspiration für die Kollektion?

Campbell: Mit der Naomi x BOSS-Kollektion wollte ich eine Reise-Kapsellinie entwerfen, die den Geist der modernen und dynamischen Frau von heute widerspiegelt – einer Frau, die stark, unabhängig und immer unterwegs ist.

Wenn Sie die Kapsel-Kollektion in drei Worten beschreiben könnten, wie würden diese lauten?

Campbell: Kraftvoll, zeitlos und mühelos. Es geht darum, sich seiner Stärke bewusst zu werden, nie aus der Mode zu kommen und mit Leichtigkeit ein Statement abzugeben. Genau darum geht es in dieser Kollektion, und ich könnte nicht stolzer darauf sein.

Wie verlief der Designprozess zwischen Ihnen und dem BOSS-Designteam?

Campbell: Meine Design-Beteiligung war praktisch und kooperativ, und ich genoss die enge Zusammenarbeit mit dem unglaublich talentierten Marco Falcioni, SVP Creative Direction bei HUGO BOSS, und dem gesamten BOSS-Designteam. Es war wie eine gut geölte Modemaschine. Wir begannen mit Brainstorming-Sitzungen, in denen ich meine Visionen, Ideen und persönlichen Stilinspirationen mitteilte. Es ging darum, meinen Stil mit der tadellosen Handwerkskunst und dem Innovationsgeist von BOSS zu vereinen.

Wer ist die Naomi x BOSS Frau?

Campbell: Sie ist die Verkörperung von moderner Kraft und Eleganz. Sie ist selbstbewusst, unverfälscht und hat keine Angst, der Welt ihren Stempel aufzudrücken. Sie ist eine Draufgängerin, immer in Bewegung und erobert sowohl ihren privaten als auch ihren beruflichen Bereich mit Anmut und Stil.

Wie sollen sich die Frauen fühlen, wenn sie die Kollektion tragen?

Campbell: Es geht darum, die Multidimensionalität der modernen Frau zu feiern und sie daran zu erinnern, dass sie gleichzeitig wild, fabelhaft und furchtlos authentisch sein kann. Wenn Frauen die Naomi x BOSS-Kollektion tragen, möchte ich, dass sie sich wie absolute Kraftpakete fühlen. Ich möchte, dass sie jeden Raum mit unerschütterlichem Selbstbewusstsein betreten. Ich möchte, dass sie sich zeitlos, elegant fühlen und eine Aura der Kultiviertheit ausstrahlen, die bleibenden Eindruck hinterlässt. Ich möchte, dass sie sich wohlfühlen, dass ihre Kleidung eine Erweiterung ihres wahren Selbst ist und es ihnen ermöglicht, sich mit Leichtigkeit durchs Leben zu bewegen. Mehr als alles andere möchte ich, dass Frauen sich gestärkt fühlen, die Stärke und Schönheit in sich selbst erkennen und ihre Individualität mit Stolz annehmen.

Ihre Lieblingsstücke aus der Kollektion?

Campbell: Oh je, das ist, als würde man mich bitten, mein Lieblingskind zu wählen – ich liebe die gesamte Kollektion. Jedes Stück hat seinen eigenen Charme, und zusammen bilden sie eine kohärente Erzählung von modernem Power-Dressing. Aber ok, wenn ich mich entscheiden müsste, dann wäre mein Favorit der Stretch-Body. Er umschmeichelt jede Kurve, streckt die Silhouette und strahlt Selbstbewusstsein aus. Er ist ein Statement-Stück, das perfekt für die Momente ist, in denen man einen Auftritt hinlegen möchte. Das Zweite wäre das klassische weiße Button-Down-Hemd. Es ist ein absolutes Muss für die Garderobe, das jede Frau in ihrer Sammlung haben sollte. Es ist zeitlos, vielseitig und strahlt mühelose Eleganz aus. Man kann es mit allem kombinieren, es aufpeppen oder reduzieren, und es sieht immer tadellos aus.

Die Kollektion trägt Ihr persönliches Mantra: Hingabe, Entschlossenheit und Tatkraft. Warum ist es wichtig für Sie?

Campbell: Die drei Worte haben mich während meiner gesamten Karriere begleitet und mir geholfen, mich in der sich ständig verändernden Welt der Mode und darüber hinaus zurechtzufinden. Sie haben mich dazu inspiriert, Barrieren zu durchbrechen, Grenzen zu überschreiten und Dinge zu erreichen, die ich nie für möglich gehalten hätte. Für mich sind sie also nicht nur ein Mantra, sondern eine Lebenseinstellung, eine Philosophie, die mich dorthin geführt hat, wo ich heute bin. Und ich hoffe, sie können auch andere inspirieren.

Das gesamte Interview finden Sie in der MADONNA-Premium Ausgabe vom 2. März, 2024