× Hailey Bieber trägt Miniröcke auch an kalten Tagen

Für echte Modeprofis spielt Kälte keine Rolle. So auch für Hailey Bieber, die mit ihren Streetstyle-Looks regelmäßig alle Blicke auf sich zieht. Das Topmodel zeigt vor, wie Miniröcke auch im Winter cool gestyled werden können.

Das Fashion-Piece des Jahres steht schon im Jänner fest: der Minirock feiert sein großes Comeback! Das weiß auch Hailey Bieber, und setzt daher sogar bei frostigen Temperaturen auf einen Micro-Minirock (also eine ganz kurze Version).

© Getty

Die Gaderobe der amerikanischen Stilikone besteht fast ausschließlich aus Pieces in Beige, Schwarz und Weiß, was ihre vielen Looks wunderbar alltagstauglich macht. Kombiniert hat sie das It-Piece mit einem bodenlangen Wollmantel, beigem Oversize-Pulli und Loafers (welche schon seit 2022 der Schuh-Hit sind).

Hier der Mega-Look zum Nachshoppen:

© Kastner & Öhler ×

PENN&INK Mantel, bei Kastner&Öhler

© Esprit ×

Woll-Pullover, bei Esprit

© Zalando ×

Stradivarius Faltenrock, bei Zalando

© Kastner & Öhler ×

ROYAL REPUBLIQ Loafer, bei Kastner&Öhler