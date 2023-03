Dior zeigt sich in Indien von seiner schönsten Seite

Gestern fand die Präsentation der Dior Winter Kollektion in Indien statt. Das Ergebnis: Ready-to-Wear in allen möglichen Facetten und Farben.

Dior präsentierte gestern die Herbstkollektion von Maria Grazia Chiuri im Gateway of India in Mumbai. Die Kreativdirektorin ist seit Jahren mit Karishma Swali befreundet – Künstlerischer Leiterin des Chanakya-Ateliers und der gemeinnützigen Chanakya School of Craft in Mumbai.

Mit dieser Kollektion wollte Chuiri die Freundschaft zu ihr und Indien auf modische Art und Weise inszenieren. Man spürt die Emotionen, die das französische Modehaus mit dem Land und der Kultur verbinden. Natürlich über die von Indien inspirierten Mode-Trends, aber auch über die Klänge, zu denen die Models über den Runway schritten. Die Schnitte sind zeitlos und traditionell indisch. Leichte Materialien wie Seide und eine breite Farbpalette, von Erdtönen, Schwarz, Weiß bis hin zu knalligen Farben, wie Pink. Bunte Prints, Strass und Pailletten runden die Kollektion ab.

Auch Stars wie Karlie Kloss, Beatrice Borromeo und Cara Delevingne überzeugten sich von den außergewöhnlichen Styles. Sie nahmen selbstverständlich in der Frontrow Platz.

Cara Delevingne

Beatrice Borromeo

Marc Bohan, der ehemalige künstlerische Leiter von Dior, reiste 1962 schon nach Indien, um sich von der Kultur des Landes inspirieren zu lassen. Er wollte neue Visionen schaffen und Dior einer jüngeren Zielgruppe näherbringen. Das ist Dior bis heute gelungen.