× Die schönsten Red Carpet Looks der SAG Awards 2024

Bereits zum 30. Mal wurden die Screen Actors Guild Awards in Los Angeles verliehen. Für dieses Jubiläum präsentierten sich die nominierten Stars und Gäste wieder von ihrer glamourösesten Seite.

Mit den SAG Awards geht der Preisregen in Hollywood weiter. Bei der Verleihung am Samstagabend wurden die besten Schauspielerinnen und Schauspieler für ihre herausragenden Leistungen in Film und Fernsehen geehrt. Auf dem roten Teppich tummelten sich große Stars wie Meryl Streep, Margot Robbie und Co. und boten mit ihren Looks ein Feuerwerk an Mode und Glamour.

Die besten Looks vom Red Carpet der SAG Awards 2024

Auch dieses Mal schmissen sich die Promidamen so richtig in Schale. Margot Robbie blieb ihrer Linie treu und schlüpfte in ein schwarzes Schiaparelli-Couture-Kleid mit pinker XXL-Schleppe, die an die ikonische Barbiefigur erinnert. Selena Gomez setzte ihre Kurven in Weiß in Szene und Emma Stone glänzte in einem Traumkleid von Louis Vuitton.

Jennifer Aniston bewies mit einem figurbetonten silbernen Céline-Kleid, dass sie mit Mitte 50 noch immer top in Form ist. Auch Brie Larson präsentierte ihre trainierten Bauchmuskeln in einem eleganten Zweiteiler in der Trendfarbe Peach Fuzz.

"Der Teufel trägt Prada" Reunion

2006 spielten sich Meryl Streep, Anne Hathaway und Emily Blunt mit „Der Teufel trägt Prada“ in die Herzen der Filmfans. Fast 20 Jahre später feiern die drei Frauen jetzt ein Wiedersehen und begeistern das Publikum auf der Bühne. Das Trio durfte bei der Gala den Preis für den besten Darsteller in einer Comedy-Serie überreichen. Doch schon am roten Teppich sorgten die Schauspielerinnen für Hingucker.

© Getty Images ×

Meryl Streep begeisterte in einem weinroten Kleid von Prada. Anne Hathaway setzte dagegen auf ein anmutiges blaues Kleid mit tiefem Ausschnitt und XXL-Taillengürtel. Für einen Wow-Moment sorgte ebenfalls Emily Blunt, die sich für ein auffälliges rotes Kleid von Louis Vuitton entschied.