× Die schönsten Brautmode-Trends 2023

Zoë Kravitz, Gal Gadot & Jimin: Drei Engel für Tiffany Tiffany & Co. präsentiert mit der neuen Kampagne This is Tiffany gleich drei neue international bekannte Markenbotschafter: Schauspielerin, Sängerin und Model Zoë Kravitz, Jimin von der K-Pop Band BTS und Schauspielerin Gal Gadot.