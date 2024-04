× Jennifer Lopez setzt auf XXL-Baggy Pants: So stylen Sie den Trend nach

Von Jennifer Lopez holen wir uns gerne Mode-Tipps, denn die 54-Jährige sieht einfach von Jahr zu Jahr umwerfender aus. Jetzt setzt die Beauty auf eine bestimmte Styling-Formel und macht auf den größten Frühlings-Trend der Saison aufmerksam.

Jennifer Lopez hat so ziemlich jeden gängigen Modetrend schon miterlebt. Ob es ein stilvolles Sommerkleid oder die perfekte Jacke für den Winter ist – J. Lo ist längst eine wahre Fashion-Queen, die ihren Stil gefunden hat. Das bewies die „Let’s Get Loud“-Interpretin jetzt einmal mehr und zeigte sich in einem trendbewussten Frühlingslook.



Baggy Jeans sind der Mode-Trend 2024

2024 ist das Jahr der großen Comebacks vergangener Trends. Das scheint auch Jennifer Lopez zu gefallen, die großer Fan der Wide-Leg-Jeans ist. Kein Wunder, denn weit geschnittene und locker sitzende Modelle sind ein echtes Fashion-Statement. Die Baggy Jeans kombiniert die Sängerin mit einem figurbetonten gecroppten Pullover, einer farblich passenden Tasche sowie Plateau-Uggs.

Von dieser Style-Kombi kann J.Lo offenbar gar nicht genug bekommen, denn einen Tag später schlenderte sie mit derselben Jeans und Uggs wie am Vortag durch die Straßen von New York City. Wieder kombinierte die Schauspielerin ein enganliegendes Oberteil zu dem Look. Dieses Mal entschied sich die Sängerin für ein weißes Rollkragen-Shirt, das sie in die Hose steckte und rundete den Look mit einer farblich passenden Handtasche ab.

So stylen Sie Baggy Jeans à la J.Lo

Wer befürchtet, die Baggy Jeans könnten beim Styling zur Herausforderung werden, der muss sich nur ein paar Tipps von Fashion-Ikone Jennifer Lopez holen. Ihre Stylingformel besteht aus drei Key-Pieces, die in jeder Farbkombi super-stylisch aussehen. Damit die Silhouette nicht gestaucht aussieht, eignen sich Schuhe mit einer extradicken Sohle. Sie schummeln ohne Komfortverlust direkt ein paar Zentimeter mehr dazu und erzeugen die Illusion superlanger Beine.

Das zweite entscheidende Piece ist die Wahl des Oberteils. Für einen figurschmeichelnden Look lohnt es sich, auf ein eher enges Oberteil zu setzen. Zudem verpasst eine Handtasche, die farblich mit dem Shirt matcht, dem lässigen Jeans-Look ein elegantes Upgrade. Wir merken uns also: Um einen stimmigen Look zu erhalten, sollte das Trendteil am besten mit Basics und minimalistischen Silhouetten gestylt werden.