Chanel Haute Couture: Designern Virginie Viard pfeift auf letzte Show

In Paris gehen diese Woche die Haute Couture Schauen über die Bühne. Für Chanel-Kreativdirektorin Virginie Viard zum letzten Mal - doch ihr Grand Finale ließ die Designerin selbst aus. Über einen möglichen Grund wird jetzt wild spekuliert.

Es hätte ein Abend sein sollen, der das Ende einer Ära markierte. Virginie Viard, die 30 Jahre bei Chanel arbeitete und lange Zeit die rechte Hand von Karl Lagerfeld war, übernahm nach Lagerfelds Tod die kreative Leitung der Luxusmarke. Nach der überraschenden Ankündigung ihres Abschieds präsentierte Virginie Viard vor einer Star-besetzten Front Row im Pariser Opernhaus Palais Garnier ein letztes Mal ihre Kreationen - von ihr selbst fehlte jedoch jede Spur.

Designerin verabschiedet sich nach 30 Jahren nicht

Viards Abschied wurde erst vor einigen Wochen verkündet. Berichten zufolge war sie von der abrupten Entscheidung des Modehauses so überrascht, dass sie sofort ihr Büro an der Rue Cambon in Paris räumte und auf ihre letzte Modenschau verzichtete. Die finale Kollektion wurde in den letzten Wochen stattdessen vom internen Designteam fertiggestellt.

Virginie Viard bei ihrer letzten Runway-Show. Für ihre allerletzte Chanel-Kollektion zeigte sie sich nicht.

Normalerweise verabschieden sich abtretende Designer jedoch mit einer spektakulären Abschlussshow und emotionalen Momenten von ihrem Publikum. Doch bei Chanel lief es dieses Mal ganz anders – einen offiziellen Abschied von Viard und ihrer Karriere bei Chanel gab es weder auf noch abseits des Runways.

Chanel Herbst/Winter 24/25 Haute Couture Kollektion 1/8

2/8

3/8

4/8

5/8

6/8

7/8

© Getty Images

Letzte Show ohne Designerin

Aber selbst ohne Designerin zog das Modehaus dieses Mal zahlreiche prominente Gäste an. Stars wie Naomi Campbell, Keira Knightley, Greta Gerwig und Michelle Williams saßen in der ersten Reihe und applaudierten den Kreationen, obwohl die Schöpferin selbst nicht anwesend war.

Front-Row-Stars bei Chanel 1/7

2/7

3/7

4/7

5/7

6/7

© Getty Images

Seit Wochen wird spekuliert, wie es beim Modehaus nun weitergehen wird und wer den begehrtesten Designerjob der Branche übernehmen könnte. Virginie Viard hat in ihren 30 Jahren bei Chanel maßgeblich zur Formung und Weiterentwicklung der Marke beigetragen. Ihr stiller Abschied sorgt in Paris für wilde Spekulationen - vom Rauswurf über erfolglose Vertragsnachverhandlungen bis zur frühen Pension. Ihr Name wurde jedenfalls im Kollektionstext an keiner Stelle erwähnt. Ein friedlicher Abschied dürfte es hinter den Kulissen also nicht gewesen sein...