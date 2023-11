× Balenciaga verkauft Handtuch-Rock um 700 Euro

Ein Handtuch für 700 Euro? Das gibt es aktuell bei Balenciaga. Die französische Brand verkauft das ungewöhnliche Accessoire als Rock. Für den Preis hagelt es jedoch einen Shitstorm.

Ob Luxus-Müllbeutel oder Schnürsenkel-Ohrringe: Balenciaga schafft es immer wieder mit unkonventionellen Produkten für Aufregung zu sorgen. Auch bei der Frühjahrskollektion 2024 sorgte die französische Brand für reichlich Diskussion - insbesondere nachdem die Preise der neuen Pieces offenbart wurden. Der Handtuch-Rock aus Baumwollfrottee kostet nämlich satte 700 Euro und ist, nun ja, ein Handtuch...

© Balenciaga ×

Handtuch oder Rock?

Bei dem sogenannten "Towel Skirt" handelt es sich um ein Handtuch-Rock, der wie ein normales Handtuch um die Hüften gewickelt wird. Mithilfe eines verstellbaren Gürtels kann der Unisex-Rock befestigt werden und ist in den Farben Beige, Indigoblau, Anthrazit und Tiefschwarz erhältlich. Auf der Website der Brand kann man den Rock ab sofort vorbestellen.

© Balenciaga ×

"Ist das ein Scherz?"

In den sozialen Medien geht der Style momentan viral. Die einen finden die Kreation großartig, während andere den Rock absurd finden - vor allem im Hinblick auf den Preis. Auf Tiktok sammeln sich Kommentare wie "Ist das ein Scherz?" und "Wow, irgendeine reiche Person wird das ernsthaft kaufen und sich in den Schrank hängen". Doch viele sind der Meinung, dass genau in dieser Ironie die Essenz des Modehauses steckt.

Balenciaga polarisiert erneut

Der georgische Designer Demna Gvasalia hat aus Balenciaga eine polarisierende Luxusmarke gemacht und scheut nicht davor zurück, mit seinen Designs zu provozieren. Auch wenn Balenciaga aufgrund diverser Skandale in den vergangenen Jahren zu kämpfen hat, steht das Modehaus auch weiterhin für futuristische, ausdrucksstarke Entwürfe – mit einer kleinen Portion Ironie.