Bra-Trend: Ana de Armas lässt im neuen Modetrend tief blicken

Dessous erfüllen mittlerweile nicht mehr nur eine praktische Funktion, sondern setzten auch modische Statements. Ana de Armas zeigt nun, wie stylisch der neue Bra-Trend sein kann.

Dass Ana de Armas mittlerweile zu den größten Hollywood-Stars zählt ist unbestreitbar. Aber auch in der Modewelt hat sie sich bereits einen Namen gemacht. Seit einiger Zeit hat die Schauspielerin in Louis Vuitton den perfekten stilistischen Verbündeten gefunden. So erscheint sie etwa auf den renommiertesten roten Teppichen der Filmbranche und bei vielen ihrer öffentlichen Auftritten in Outfits der französischen Maison. Klar, dass sie daher auch zu den Front Row Gästen der Louis Vuitton Modenschau im Rahmen der Pariser Fashion Week zählt - und mit ihrem Look einen neuen Modetrend setzt.

Ana de Armas trägt den Bra-Trend

Für den Anlass warf sich die Schauspielerin ganz schön in Schale. Ihr Outfit, bestehend aus einem Brokathemd und einer mit goldenen Pailletten besetzten Anzug-Hose zog alle Blicke auf sich. Das eigentliche Highlight des Looks: Ihr farblich passender Triangel-BH, der deutlich unter ihrem offenen Hemd zu sehen war.

Ana de Armas erscheint im Bra-Trend zu der Louis Vuitton Fashion Show in Paris.

So stylen Sie den Bra-Trend

Im Zuge des anhaltenden Unterhosen-Trends (zu dessen Fans aktuell Hailey Bieber und Bella Hadid zählen) erfüllt Unterwäsche nicht mehr nur eine rein praktische Funktionalität. Unterwäsche ist mittlerweile ein modisches Statement und fungiert als stilistisches Highlight.

Wenn es nach Ana de Armas geht scheint der nächste große Dessous-Trend der Bra-Trend zu sein. Mit lockeren Kleidungsstücken, wie dem kurzärmeligen Shirt von Ana de Armas, scheint dieses raffinierte Styling auch eine Option für all jene darzustellen, die den Dessous-Trend ausprobieren wollen, aber weder auf Hose noch Rock verzichten möchten.